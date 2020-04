Buenos Aires decreta obligatorio el uso de mascarillas por el coronavirus y anuncia multas de hasta 1.130 euros

El coronavirus prosigue con su expansión por el mundo y ahora les toca a los países latinoamericanos tomar medidas para proteger a su población. Poco a poco van subiendo los casos de contagios, parecido a lo que sucedió en muchos países de Europa, como en España.

Además, los sistemas sanitarios de muchos de estos países no permiten una gran capacidad de pacientes y se pueden colapsar, por lo que deben tomar medidas exigentes que eviten llegar a esta fatal situación. Por ello, en Buenos Aires, Argentina ya han comenzado a informar a la población de las nuevas medidas que estarán vigentes a partir de las 0:00h del miércoles 15 de abril.

En un decreto lanzado por el gobierno de la capital argentina, publicado por medios locales, anuncian: “Establécese el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón para ingresar o permanecer en locales comerciales, en dependencias de atención al público y en medios de transporte público en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”

De esta manera, se establece como obligatorio el uso de mascarillas para casi todas las actividades permitidas al salir de las viviendas, aunque especifica que no debe ser estrictamente una mascarilla al uso, sino que pueden ser tapabocas de fabricación casera: “Para el resultado que pretende obtenerse con aquellas medidas resulta suficiente la utilización de cualquier elemento que, actuando como un elemento de protección realizado con cualquier tipo de material incluso de manera casera o cualquier accesorio o vestimenta que cumpla tal fin, pero que cubra la boca, la nariz y el mentón”

Además, conscientes de que las mascarillas profesionales, como el modelo N95, escasean en el mercado mundial y su demanda es muy alta, han prohibido su venta a toda persona que no sea un profesional sanitario, ya que son los que más las necesitan: “Prohíbese la comercialización, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de barbijos N95 a cualquier persona que no acredite ser profesional o personal del servicio de salud y a las personas jurídicas que no tengan por objeto la prestación de ese servicio”,

En cuanto al sistema de multas económicas para aquellos que decidan incumplir esta norma, el gobierno de Buenos Aires contempla multas de entre 10.000 y 80.000 pesos argentinos, el equivalente a 141 y 1130 euros respectivamente. Además, han indicado que todos los negocios que decidan incumplir la ley quedarán clausurados o inhabilitados.

Con estas medidas, han explicado que intentarán frenar la expansión de este virus mortal y se han centrado en los asintomáticos, ya que aseguran que la mayoría de contagios se producen por estos pacientes. Así, con la obligación del uso de mascarillas o tapabocas caseros pretenden que se reduzca el número de contagios por parte de estas personas sin síntomas especialmente en lugares cerrados como transporte público o comercios.