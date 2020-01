Buenos Aires mejoró la oferta y ofreció pagar U$S 7 millones de adelanto en intereses – Télam

El gobierno de la provincia de Buenos Aires mejoró este lunes la oferta de su deuda y propuso pagar por anticipado los intereses del capital del BP21, equivalente a unos US$ 7 millones, si los tenedores del bono aceptan diferir el pago de capital por 250 millones de dólares.

En lo que fue interpretado como “un gesto de buena fe” y justo cuando el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, se encontraba dialogando con inversores en Nueva York, la provincia envió sobre el mediodía un comunicado anunciando una enmienda en su oferta.

La misma incluye “el pago total y adelantado de los intereses del período 27 de enero al 1 de mayo por el capital diferido”, si la provincia alcanza al menos un 75% de adhesiones para posponer los vencimientos de capital.

Fuentes de Hacienda y Finanzas bonaerense precisaron a Télam que “con esta mejora en total se pagarían alrededor de U$S 7 millones por el concepto de adelanto, que se sumarían al pago de intereses inicialmente previsto para este mes, por U$S 25 millones”.

Esto implica que si al 31 de enero el gobierno bonaerense logra la mayoría deseada para diferir el vencimiento de capital, desembolsará alrededor de 32 millones de dólares a los acreedores el próximo 31, momento en que vence el plazo de pago del cronograma de emisión.

La provincia que conduce Axel Kicillof aseguró haber recibido hasta el momento el apoyo “de un importante número de bonistas que reconocieron la razonabilidad de la propuesta realizada”.

“La decisión de mejorar la propuesta por parte de la Provincia, aunque pueda parecer poco, es una señal favorable, en el sentido de que muestra mas voluntad para resolver el problema de la deuda y rompe con la dureza y hasta unilateralidad de la propuesta inicial”, consideró el consultor económico financiero, Hernán Hirch.

“Me parece que es un gesto de buenas voluntad, ya que la Nación no tiene este problema porque no tiene vencimiento de capital con ley extranjera, y la Provincia sí lo tiene, que es un vencimiento con ley extranjera antes de la reestructuración de la Nación”, sostuvo Leonardo Chialva, de Delphos Investment.

No obstante, agregó, “la nueva oferta sigue respetando el principio de que no quiere pagar capital, de cara al reperfilamiento plus que se avecina”, consideró.