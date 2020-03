Bukele anuncia restricciones a movilidad por 30 días en El Salvador

domiciliar en todo el territorio nacional por 30 días a partir de este sábado en la noche.

Sin embargo el mandatario explicó que habrá excepciones: “Una persona por familia podrá circular”, explicó Bukele, para que puedan abastecer de alimentos el hogar o puedan comprar las medicinas de la familia.

Los empleados de restaurantes, transporte público, gasolineras, empresas de seguridad, clínicas privadas, sistema financiero, hospitales, veterinarias, medios de comunicación, diputados, la Corte Suprema de Justicia y empleados públicos vinculados directamente con la atención de la emergencia podrán seguir trabajando, según las autoridades.

La agricultura y la ganadería también podrán seguir operando porque “necesitamos garantizar la seguridad alimentaria”, señaló Bukele. “Es la decisión más difícil que he tomado en mi vida, sé que va a generar molestias, incomodidades” agregó.

Según las autoridades la persona que no cumpla la cuarentena domiciliar será detenida y llevada a un centro de contención por 30 días.

Para aliviar la situación económica, el Gobierno anunció que los hogares que consuman menos de 250 kilovatios de energía eléctrica por mes recibirán una transferencia de US$ 300. “Estamos hablando de un 75% de la población que será beneficiada”, explicó Bukele.

Eso representará, según el Gobierno, una inversión por mes de US$ 450 millones en apoyos económicos.

Esos beneficios se suman a la suspensión de pagos de servicios básicos por tres meses y créditos hipotecarios, de capital o emprendimiento para los afectados directamente por la emergencia, sin que generen mora o afecte el récord crediticio.

Durante el anuncio en cadena nacional de radio y televisión, el mandatario anunció que los resultados de 102 pruebas fueron negativas; entre esas había tres casos sospechosos.

Hasta este sábado El Salvador registra tres casos confirmados de coronavirus.