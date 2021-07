Bullrich dijo que irá por la presidencia en 2023: “Tengo el sueño de ser presidenta desde los 6 años”

Patricia Bullrich aseguró que irá por la presidencia en 2023, NA.

La ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que buscará la presidencia en 2023 porque tiene “las condiciones y la valentía que hacen falta” y remarcó que tiene un plan para bajar la inflación que guarda “bajo siete llaves”.

“Lo que hice fue dejar la lucha por la candidatura a diputada nacional para darle al PRO una dimensión nacional, programática. Tener el mejor programa de cara a 2023. En ese sentido, pienso ser una de las que actúen. Creo que tengo condiciones y la valentía que hace falta como para llevar adelante el cambio que necesita el país“, indicó Bullrich.

En tanto, aseguró: “Tengo el sueño de ser Presidenta desde que tengo seis años”.

“Lo he hablado con Horacio Rodríguez Larreta, quien también intentará ser, como yo. Quiero recuperar la cultura del trabajo, una justicia independiente, una producción no ahogada por los impuestos“, manifestó. Asimismo, manifestó que “Argentina necesita un cambio copernicano” y “ese cambio se hace con mucha valentía, con coraje”, porque “a cada paso te encontrás con problemas enormes” y “sortear eso requiere un equipo sólido”.

“Tengo un plan bajo siete llaves para llevar a cabo en Argentina un shock antiinflacionario. Sé cómo hacerlo. Tenemos que bajar la inflación y llevarle tranquilidad a los argentinos.

Ése va a ser el primer tema“, subrayó la ex funcionaria. “La Argentina tiene muchas mafias, hay que desarmar todo eso”, aseveró. En tanto, respecto al ex presidente, afirmó que “(Mauricio) Macri dejó que todos tomen las decisiones en búsqueda de lo mejor para todos“.

“Como presidenta del PRO decidí dar un ejemplo, renunciar a una candidatura pero no a la lucha. Todavía están en debate las candidaturas en la Provincia de Buenos Aires. El ejemplo arrastra. Nadie puede decir ´quiero la unidad, pero no me muevo ´. Todos tienen que estar a disposición. El ejemplo que yo di se puede dar en la Provincia”, expresó.