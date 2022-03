Bullrich lanzó armado en provincia con dardos para “palomas” del PRO

Bullrich arribó al Instituto Club Atlético Pilar, en Pilar Centro, Provincia de Buenos Aires, como oradora principal en el lanzamiento de la agrupación “La Provincial” que encabeza Patricia Vásquez y anima la titular del PRO. Se propone así “abrir muchos espacios en la provincia de Buenos Aires y recorrerla”, según los organizadores y en franca disputa con Santilli quien aspira a competir por la gobernación.

Bullrich dijo que “La Provincial, es una expresión de construir una conjunción entre el mundo de las personas que trabajan en distintas actividades, en organizaciones no gubernamentales, padres organizados, quienes trabajan en sindicatos, con aquellos que trabajan en asociaciones políticas dentro de nuestro espacio, el que nosotros integramos”.

“Para lograr ser el próximo gobierno nacional de la Argentina, una de las cosas que tenemos que hacer es trabajar para que la provincia de Buenos Aires no solo sea parte de un proyecto nacional, sino también tener, construir y profundizar una identidad como provincia, aseguró y en ese sentido apuntó al interior del PRO.

La dirigente sostuvo que “alguno dijeron que iba a ser candidata en provincia, pero yo soy Porteña, no voy a ser Gobernadora de la Provincia, porque creo en la construcción de la identidad que necesita la provincia, y que debe ser gobernada por alguien que la sienta como propia, para construir la identidad bonaerense con una fuerza mayor“, aludiendo al armado electoral de Horacio Rodríguez Larreta, que llevó al cambio de territorio de María Eugenia Vidal, hoy diputada por la Ciudad de Buenos Aires y de Diego Santilli, actual diputado por la provincia de Buenos Aires”.

“El PRO y Juntos por el Cambio deben dejar de ser donde miran para arriba así le señalan quien va a ser candidato, porque cada uno que quiera ser candidato de su lugar debe tener la oportunidad, para ello debe conocerlo y caminarlo, y conseguir sus votos para ser representativo de cada lugar. Se terminó con el PRO de la lapicera que diga quien puede presentarse a candidato. Nuestro gobierno nos dejó como experiencia, que en todas las áreas de gobierno y en cada rincón del país, quien nos represente, debe llevar adelante el cambio. Tenemos que ser cambiemos y no sigamos, porque no nos sirven los que no se animan a cambiar”. En otro sentido, prometió que “cuando seamos gobiernos los planes van a durar 6 meses y luego a trabajar”.

“Por último quiero decirles que necesitamos descentralizar a la Provincia de Buenos Aires, que haya una provincia moderna, con capacidad de generar empleo, ya no va más el conurbano, ni acá ni en ninguna ciudad, antes la gente venía a buscar futuro, pero ya no se encuentra más futuro, hay más futuro y oportunidades en los pueblos. Tenemos que lograr un país mucho más federal.”, cerró el acto.

Entre otros, estuvieron Gerardo Milman; Hernán Lombardi; Florencia Retamoso; Juan Pablo Allan; Facundo Lancioni; Javier Iguacel; Waldo Wolff; Maximiliano Guerra; Segundo Cernadas; Agustina Ciarletta; Nicolás Massot; Ramón Lanus; Jorge Enríquez y Alberto Assef.