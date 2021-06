Bullrich: “No quiero tener ningún tipo de discusión con Vidal, que elija y buscaremos otros candidatos”

Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, AGENCIA NA

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, evitó seguir polemizando con la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por su decisión de competir en la Ciudad y no en la Provincia, ante lo cual afirmó que no quiere “ningún tipo de discusión” con ella y remarcó que Juntos por el Cambio buscará “candidatos para la pelea electoral”.

“No quiero opinar de Vidal. Ella tiene derecho a hacer lo que quiera. Yo creo que somos una fuerza política que le debemos al 41 por ciento, más toda la gente que nos está esperando, una respuesta adecuada, lógica, que no signifique que sólo nos interesa pelearnos por una candidatura”, sostuvo la referente opositora.

En diálogo con Todos Juntos, el programa que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia, la ex ministra de Seguridad insistió: “No quiero hacer de lo de Vidal un tema”.

“La Provincia la tenemos que ganar y buscaremos los candidatos adecuados para hacerlo. No quiero tener ningún tipo de discusión con Vidal. Que ella elija y buscaremos candidatos para dar esta pelea electoral”, reiteró la dirigente de Juntos por el Cambio.

En ese sentido, Bullrich señaló que al PRO le “interesa ser competitivo en todos los distritos donde se juega una partida fuerte, sobre todo en los más importantes”.

Al ser consultada sobre su rol en la campaña de este año, la presidenta del partido amarillo afirmó: “Yo voy a ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires. Es de donde yo soy, de donde he sido siempre”.

Al respecto, la ex funcionaria nacional consideró que el Congreso tiene que ser un espacio “de freno y de alternativa: frenar los avances del kirchnerismo y alternativa para construir la alterna electoral para 2023”.

Patricia Bullrich destacó que la oposición tuvo “una agenda muy activa de defender la libertad, los derechos, la iniciativa privada, las empresas, el comercio y en contra de esta cuarentena eterna que ha llevado a perder en salud y en economía”.

“Nuestra estrategia es demostrar que el equilibrio es lo que ha salvado al país de avanzar sobre muchas de las medidas que quería el kirchnerismo: hoy quería tener una Justicia a la medida de sus necesidades y la impunidad, una economía absolutamente fuera de la realidad”, completó.

Y concluyó: “Ha habido una pandemia, pero también una pésima gestión del Gobierno, que ha priorizado la lucha entre ellos y no la defensa de la sociedad. La forma de conducción de la pandemia ha sido realmente pésima. Vamos a plantear eso y cuáles son nuestras propuestas para el país”.