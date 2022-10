Bullrich ratificó internas pero pidió “juego limpio”

La titular del PRO, Patricia Bullrich, dio por hecho que habrá internas en Juntos por el Cambio pero solicitó que haya “juego limpio”, en un mensaje a las fuerzas que componen el principal espacio opositor pero también con la mira en su propio partido.

“En una interna puede o no haber juego limpio. Eso significa que todos entendamos las cosas de una manera transparente y que tengamos transparencia en el uso de los recursos y en todo. De mi parte está garantizado”, señaló. En la misma línea, pidió no utilizar recursos del Estado en las campañas políticas y garantizar un debate de ideas y de programas. “Si quiero hacer un cambio no puedo hacer una campaña clientelar, utilizando recursos del Estado, debo hacer una acorde con lo que digo”, insistió.

Al ser consultada por las tensiones en el interior de JxC, la ex ministra de Seguridad negó ser parte. “No estoy en esa. Estoy marginal a un debate interno, estoy recorriendo el país e intercambiando con la gente del Gran Buenos Aires y voy por una lateral social de las causas que a la gente le importa”, afirmó.

Bullrich habló también del respaldo que recibió por parte de Mauricio Macri quien aseguró que la ve como candidata a Presidente de cara a 2023 y manifestó que no espera que el ex mandatario tome partido por ninguno de los nombres que dirimirán el debate en una interna y que no le pediría el apoyo político. “Yo también me imagino presidente”, aseveró la titular del PRO.