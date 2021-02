Bullrich, sobre las PASO: “No es bueno que en un año electoral se cambien las reglas del juego”

Patricia Bullrich, AGENCIA NA

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, consideró en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz que “no es bueno que en un mismo año electoral se cambien las reglas del juego”, al referirse a un eventual cambio de fecha de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La exministra de Seguridad presentó su libro “Guerra sin cuartel” en Villa Carlos Paz y, al dialogar con los medios locales, dijo que en el Congreso Nacional hay un proyecto para suspender las PASO, pero que desconoce iniciativas para derogarlas o modificar la fecha por parte del Gobierno nacional.

“Primero queremos saber qué quiere hacer el Gobierno nacional, porque estaríamos prejuzgando sobre algo que desconocemos”, sostuvo.

No obstante, opinó que “por principio nos parece que no es bueno que en un mismo año electoral se cambien las reglas del juego, porque el proceso electoral, desde la perspectiva jurídica ya comenzó”, aseveró.

Sobre su posible candidatura a legisladora nacional y la del ex presidente Mauricio Macri, la titular nacional del PRO manifestó que el ex mandatario “ya dijo que no quiere ser candidato. Le parece que habiendo sido presidente ser candidato a diputado no es algo que é lo sienta como su rol, como su lugar”, añadió.

Bullrich sostuvo que en su caso no es un tema de debate por ahora dentro de la coalición: “No es una decisión solo mía, sino de todos. De lo que decida Juntos por el Cambio”.

En cuanto al documento autocrítico emitido por algunos referentes de Juntos por el Cambio, entre ellos Mario Negri, Jesús Rodríguez, Luis Naidenoff y Ernesto Sanz, denominado “Manifiesto por la esperanza democrática”, Bullrich manifestó que aún no lo leyó, pero añadió: “Es bueno que las críticas que se hagan nos sirvan para mejorarnos como coalición”.

A la presentación del libro asistieron el ex ministro de Turismo, Gustavo Santos; los legisladores nacionales Mario Negri, Héctor Baldassi, Brenda Austin y Laura Rodríguez Machado.

La ex funcionaria continuará con agenda de actividades este sábado en Villa Carlos Paz, con la firma de su libro, además de reuniones políticas con dirigentes y militantes del espacio local de Juntos por el Cambio.