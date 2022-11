Bullying, una problemática que requiere abordaje integral

La descripción del fenómeno tipifica las conductas de quienes participan -el bully, la víctima y los testigos u observadores- y deja poco margen para pensar en la complejidad de las relaciones, los vínculos y el contexto en el que sucede la violencia. A la vez, establece un mismo criterio de evaluación e intervención para situaciones muy disímiles, estigmatiza, patologiza y empobrece la reflexión sobre lo que verdaderamente ocurre en las escuelas. Se propone, muchas veces, una misma receta como solución universal a un problema que tiene muchísimas aristas y dimensiones.

La discriminación, la burla, las humillaciones, las agresiones verbales, la descalificación, la indiferencia o el vacío, las constantes interrupciones cuando uno toma la palabra, los robos, la rotura de elementos personales o mobiliario de la escuela, los golpes, componen una larga lista de formas que la violencia puede adquirir dentro una institución. Está la violencia más visible y ruidosa pero también hay un tipo de violencia más silenciosa que corroe, de a poco, el funcionamiento del grupo, una violencia que funda y fija modos de relación difíciles de modificar, que deja marcas, muchas veces, imborrables. No debemos olvidar que, cada vez, la violencia es ejercida por sujetos particulares incluidos en un grupo particular, en una determinada institución, en un tiempo específico y dentro de un contexto social con características propias.

Bullyng.jpg Aptus

Cuando una palabra se repite tanto pierde peso, se vacía de contenido, deja de tener efecto. Todos escuchamos hablar de bullying, sabemos qué hacer bullying está mal. Con eso no alcanza. No se trata de hablar de eso, ni de repetir fórmulas. Tampoco de la voluntad.

En este sentido, es necesario inclinarse por un abordaje integral de este problema que ponga en primer plano la palabra como fundante y sostén de la subjetividad. Es fundamental rescatar el valor que tiene la palabra en la vida de los humanos, en la construcción de lugares más habitables para cada uno. Tomar conciencia de su potencia creativa pero también de su capacidad de destruir. Las palabras lastiman, matan, rompen, crean mundos, arman lazos, reviven, marcan, acarician, calman, sostienen, destruyen, animan, despiertan.

Para eso, es importante poner el foco en la responsabilidad que cada uno tiene sobre lo que dice.

La detección del bullying es muy complicada: es muy frecuente que los niños lo oculten en el ambiente familiar y no pidan ayuda a nadie de su entorno. Por este motivo, sólo son detectados los casos que no se pueden ocultar por la gravedad de las lesiones o de los síntomas.

Hasta hace no demasiado tiempo se planteaba que el bullying “era un problema de niños» al que se le restaba importancia. Hoy se sabe que esto no es así y que los adultos debemos intervenir de manera precoz tratando de mantener la calma y escuchar todo lo que el niño tenga que decir, siempre confiando en que lo que nos cuenta es la verdad. En caso de que cuente que se siente acosado, hay que apoyarlo haciéndole saber que lo que le sucede no es culpa suya. Es fundamental, también, ponerse en contacto con el colegio. Puede ser de gran ayuda trabajar con los compañeros que están alrededor de las personas implicadas en el bullying pero que no han participado directamente. Uno de los objetivos fundamentales es acabar con el muro de silencio que se levanta en torno a quienes sufren acoso escolar.

Por eso, un eje fundamental es la conversación entre padres e hijos. A veces creemos que cumplimos con nuestra función de padres encarando “la charla sobre el bullying” y nos quedamos tranquilos y también aliviados porque conversar no siempre es fácil. Sin embargo, si dejamos que el silencio se instale también dejamos pasar la posibilidad de crear un espacio de confianza, de intercambio de puntos de vista. Es necesario dar tiempo para que algo se establezca. A conversar, se aprende conversando. La primera regla para fomentar una charla con nuestros hijos es simple: nunca dejar de intentarlo. En esto, no vale ceder. Muchas veces malinterpretamos la falta de respuesta como una señal de que no nos están escuchando o de que no quieren hacerlo. No siempre es así. Escuchan más de lo que creemos. Hay que encontrar la vuelta. Leer los gestos, las pequeñas señales, insistir. Hay cosas que son más fáciles de hablar con el padre, otras con la madre, otras con los hermanos, los amigos u otros adultos de confianza. Es importante poder identificar cuál es la red de contención que nuestros hijos pudieron armar. Eso da tranquilidad. Cuáles son sus puntos de apoyo. Entender también que la confianza para armar esa red y vincularse con el afuera proviene del amor y la seguridad que los padres podamos ir demostrando.

Es crucial entender que no hay recetas para abordar el acoso escolar, que es necesario actuar en diferentes niveles y acabar con la situación que genera el acoso. Cada caso es único, singular y tiene características propias en las que vale la pena detenerse a pensar, tratando de dejar de lado los prejuicios y las ideas preconcebidas.

Es esencial actuar de forma coordinada en todos los niveles: cada familia, cada colegio, cada alumno, cada docente. Proporcionar el conocimiento adecuado y promover desde el principio el respeto, el diálogo y el rechazo por toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión. Y ésta es una responsabilidad de todos.

Psicóloga y especialista en crianza de ACADP puericultura