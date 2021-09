Bulos y desinformaciones que circulan sobre Angela Merkel

Este pasado 26 de septiembre se han celebrado las elecciones federales en Alemania, esta vez sin Angela Merkel como candidata por la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU, por sus siglas en alemán), después de 16 años dirigiendo el país.

Tantos años como canciller han dado para muchos bulos y desinformaciones: falsas citas, fotomontajes…Pero que no te la cuelen, en este artículo te contamos algunos de ellos.

No, Angela Merkel no ha dicho que «los presidentes no heredan problemas» y que «culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre”

En más de una ocasión ha circulado en redes sociales una frase atribuida a la canciller alemana, Angela Merkel, quien supuestamente habría dicho que «los presidentes no

heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano, por eso se hace elegir para gobernar con el propósito de corregir esos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre». Pero es un bulo. No hay ninguna prueba de que sean unas declaraciones de Merkel y la primera referencia a la frase la encontramos en una publicación de un usuario de Twitter que asegura que es suya.

No, estas fotos de Angela Merkel en un avión lleno de bidones no son prueba de los chemtrails

También se han viralizado una serie de imágenes que supuestamente prueban la existencia de ‘chemtrails’ o estelas químicas que dejan los aviones con diversos efectos perjudiciales. Entre ellas se incluyen unas fotografías de la canciller federal de Alemania Angela Merkel en un avión lleno de bidones. Aunque la foto es real, no corresponde a un avión que genere los supuestos ‘chemtrails’. Las fotos se tomaron el 20 de mayo de 2014 y las publicó la propia web del Gobierno alemán. Merkel estaba visitando un nuevo modelo de Airbus, el A350.

¿Qué son esos tanques que se ven en las fotos? Esos bidones se utilizan para hacer ensayos con el avión «durante su fase de pruebas y certificación, en particular para el equilibrado del peso. Se realizan ensayos con distintas posiciones del centro de gravedad del avión. Para variarlo, estos bidones suelen ir conectados con tuberías que permiten desplazar el líquido que contienen. Por ello, suele ser agua con algún aditivo anticorrosión», explica a Maldita.es Isabel Pérez Grande, catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE) de la Universidad Politécnica de Madrid. Por otro lado, en Maldita.es ya os hemos explicado que no existe ninguna evidencia científica a favor de esta conspiración que asegura que ”nos envenenan” con ‘chemtrails’.

No, la televisión de Arabia Saudí no ha pixelado la cabeza de Merkel por no llevar velo

Los 16 años de mandato de Merkel han dado para muchos viajes institucionales y sobre uno de ellos, en Arabia Saudí, se difundió otro bulo: que la televisión saudí había pixelado la cabeza de la canciller de Alemania por no llevar velo. Es un bulo que ya desmentimos en 2017: sale de una publicación satírica de Facebook. La publicación de Facebook que subió la imagen en un primer momento aclara que la hicieron «sólo por diversión».

No, no hay pruebas de que Merkel haya reconocido «en un periódico alemán que llamó a Rajoy» para que cesaran las cargas policiales el 1-O

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy conversa con la cancillera alemana Angela Merkel en el castillo de Meseberg (Alemania) en las cercanías de Berlín, al inicio de una cumbre informal.

También se ha difundido un tuit viral que decía que «Merkel reconoce en un periódico alemán que llamó a Rajoy a mediodía del 1 de octubre de 2017 para que cesaran las cargas policiales». Pero no hay pruebas de que esto sucediera.

El Gobierno alemán aseguró que el 1 de octubre de ese año no hubo ninguna llamada telefónica entre la canciller alemana, Angela Merkel, y el entonces presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. Además, no hay ninguna prueba de que Merkel haya reconocido dicha llamada en un periódico alemán.

No, no hay pruebas de que la Comisión Europea y Angela Merkel hayan recriminado a España «las detenciones arbitrarias de la Guardia Civil a los CDR»

Durante estos años también han circulado otras desinformaciones sobre la relación de Merkel con España. Por ejemplo, en esta ocasión, Kit Radio publicó el 26 de septiembre de 2019 un contenido en el que aseguraba sin aportar ninguna prueba que la Comisión Europea y la canciller alemana, Angela Merkel, habían recriminado al Gobierno español «las detenciones arbitrarias de la Guardia Civil a los CDR», en relación a las personas vinculadas a los Comités de Defensa de la República que fueron detenidas el 23 de septiembre de ese año. Es una desinformación, un contenido falso sin pruebas: la Comisión Europea, el Ministerio de Justicia y el Gobierno de Alemania nos lo negaron.

