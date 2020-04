Buryaile asegura que se avecina una catástrofe económica y sugiere que «no se debe seguir mucho más tiempo en cuarentena» – NCN

En exclusiva con NCN, el diputado nacional de la UCR, Ricardo Buryaile, mostró su preocupación por lo que se le espera a la Argentina en materia económica post pandemia, incluso, el legislador consideró que «no se debe seguir mucho más tiempo con la cuarentena«, y en ese sentido alegó que se debe reactivar el país. En ese sentido, para Buryaile el Gobierno nacional no tiene información certera o suficiente sobre cuál es el verdadero estado epidemiológico del país, y por esa razón «no se animan a empezar a levantar la cuarentena ni siquiera de forma gradual». La nota completa a continuación:

El diputado nacional por formosa, Ricardo Buryaile, duda de la certeza y la información que tiene el Gobierno respecto a la cantidad de contagiados por el covid-19, y en ese sentido, asegura que por esa «falta de información» el Gobierno nacional «no se anima» a levantar, al menos parcialmente, la cuarentena en el país y por ende, a pesar de que se está preservando la salud hay un problema enorme atrás y se llama economía.

En entrevista exclusiva con NCN, el legislador formoseño alegó que a pesar de que las medidas tomadas por el Ejecutivo desde que se conoció la llegada del coronavirus al país han sido «razonables», es tiempo de reactivar al país porque los efectos post pandemia serán «sombríos».

«Creo que el Gobierno a pesar de que al principio dudó, tomó medidas con anticipación, sin embargo, me da la impresión que el Gobierno no se anima a tomar las decisiones respecto a la salida gradual de la cuarentena, y no se anima porque no tiene el análisis suficiente de cuál es el estado epidemiológico de la Argentina», dijo el diputado.

Y es que Buryaile cree que el coronavirus desencadena una serie de problemas que está presentado el Estado y que presentará en un futuro no muy lejano, ya sea en materia sanitaria, social y económica.

En ese sentido, Buryaile consideró que una de las principales falencias del ministerio de Salud de la nación es la falta de testeos masivos: «Los análisis que se realizan respecto a la pandemia son insuficientes a la luz de la población, tenemos muy pocos análisis realizados por millón de habitantes comparado con otros países».

Y añadió: «Se habla de un modelo argentino, pero en realidad no estamos teniendo la suficiente información para determinar cuál es el estado actual de la actividad viral en nuestro país, sin embargo, en líneas generales yo diría que el Gobierno en materia sanitaria ha actuado más que razonablemente, pero en materia económica no ha dado respuestas y esa es la segunda parte de un problema relativo a la pandemia».

Para el diputado nacional, el ministro de Salud, Ginés González García «se opone a los test masivos porque ne realidad no quiere decir que no tienen los reactivos necesarios o no los puede comprar».

«No he escuchado una explicación razonable, por qué ir en sentido contrario a lo que dice el mundo de tener un testeo masivo acerca de la pandemia«, dijo Buryaile a NCN.

El diputado consideró que tener datos certeros podría ayudar a la Argentina a salir de la cuarentena al menos gradualmente, pero duda sobre cómo el Gobierno logrará hacerlo sin la aplicación de más test.

«Creo que es muy importante conocer la realidad, hoy nosotros podemos mostrar un bajo o poco nivel de casos positivos, pero se han hecho pocos análisis en una población de 44 millones de habitantes, por lo tanto yo creo que el ministro debe recapacitar en cuanto a esto», dijo.

Y reiteró: «No se debe seguir mucho más tiempo con esta cuarentena, creo que es necesario que esto -por la economía- se reactive y para eso es necesario contar con la información certera».

Asimismo, para el legislador «la situación económica que está generando el Gobierno o con lo que se va a encontrar el Gobierno es muy difícil y complicada. Hoy no tenemos financiamiento externo, no tenemos reservas, no tenemos capacidad de endeudamiento y se están financiando con emisión monetaria».

En ese sentido Buryaile mostró su preocupación y consideró que el panorama que se viene en materia económica «es un panorama sombrío», y añadió: «siempre tuve dudas respecto a un ala del Gobierno sobre los compromisos internacionales que el Gobierno argentino contrajo, y me da la sensación que no cumplir con estos compromisos, que era lo que ellos querían, se va a dar por la pandemia del covid-19».

«La situación económica va a ser grave, con riesgo de aparición de cuasimonedas en las provincias, y si la emisión monetaria sigue descontrolada se viene la hiperinflación», advirtió.

En ese sentido, denunció que desde que llegó el Frente de Todos al Gobierno «han dejado de un lado a Juntos por el Cambio», por lo que a su juicio, «no está habilitado» el diálogo entre el oficialismo y la oposición.

«Lamentablemente el Frente de Todos ha optado por aislar a Juntos por el Cambio desde el inicio de su mandato, no hemos tenido un diálogo fructífero desde los bloques y lo único que nos queda es el rol de proponer. Quisiéramos aportar ideas, nosotros creemos en la reducción de la presión impositivos, bajar el gasto público, todo lo contrario a lo que ellos piensan«, dijo.

Y detalló: «Lo que decimos es el sector privado vive situaciones muy difíciles, la riqueza la genera el sector privado y el Estado la redistribuye y nadie discute ese rol. Argentina es uno de los países con más presión impositiva del mundo, por lo tanto cada vez va a haber menos inversiones en nuestro país».



Por otro lado, y consultado sobre el rol que ha jugado el Congreso de la nación en tiempos de pandemia, en el que el papel de los parlamentarios ha sido duramente cuestionado por la poca y casi nula actividad y además la imposibilidad de sesionar, Buryaile opinó:

«Las Cámaras del Congreso hemos debido funcionar de acuerdo al decreto presidencial, el cual nos nos habilita sesionar. Hemos tenido reuniones virtuales, videoconferencias con ministros, pero no podemos sesionar, incluso, hay un decreto del jefe de Gobierno porteño que prohíbe la acumulación de más de 200 personas, y por ejemplo, en la Cámara de diputados somos 257 diputados más sus asesores, cada vez que hay una reunión no hay menos de 400 o 500 personas dando vuelta, por lo tanto, abrir la Cámara significa poner en riesgo a un montón de gente, pero ya se buscarán los mecanismos porque nosotros queremos trabajar»; sentenció el legislador.

El formoseño también fue consultado sobre el reclamo social que se ha registrado durante la cuarentena a la dirigencia política, en donde muchos piden reducción en las dietas de los parlamentarios para hacer frente a la pandemia del covid-19.

«Yo creo que la gente reniega de la política porque la política no le ha resuelto los problemas, entonces como no le resolvió los problemas la gente lejos de reclamar la solución de los problemas, reclama la baja de las dietas sin saber efectivamente cuánto es la dieta de un legislador», opinó Buryaile.

Y añadió: «La dieta de un legislador es infinitamente más baja de lo que la gente supone o se instala. Lo que hay que mirar es cómo es la composición del gasto, y para mirar eso lo que hay que ver es la Constitución nacional cuando habla de la estabilidad del empleado público».

Es decir, el Diputado se refirió a los miles de trabajadores de planta permanente que están en el Congreso, trabajadores que permanecen en el parlamento desde los años 80 y que la ley impide despedir a este personal, que probablemente, sea más del que se necesita.