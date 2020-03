Buryaile: “Nadie tiene que amenazar a nadie”

El diputado de Juntos por el Cambio y ex ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, aseguró que “respalda” el paro convocado por la Mesa de Enlace pero no los cortes de ruta y pidió a los dirigentes políticos no exacerbar los ánimos para facilitar la búsqueda de una solución que “solo se logrará con el diálogo entre las partes”.

En una entrevista con Télam, el político radical formoseño y productor agropecuario destacó la actitud “conciliadora” del ministro de Agricultura, Luis Basterra, y analizó los motivos por los que las autoridades de las entidades agropecuarias convocaron a la medida de fuerza de cuatro días desde el próximo lunes.

Buryaile, electo diputado en octubre, se desempeñó como ministro de Agroindustria del gobierno de Cambiemos desde el 10 de diciembre del 2015 hasta el 21 noviembre del 2017, cuando fue reemplazado por el entonces presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere.

A lo largo de la entrevista, el tres veces diputado nacional planteó la necesidad de que las partes se vuelvan a sentar en una mesa de negociaciones, que el problema del campo es la “asfixiante” presión impositiva y advirtió sobre “los quebrantos” que podían sufrir productores del campo.

-Télam: ¿A su criterio por qué el campo decidió realizar una protesta cuando aún se podía llegar a un acuerdo con el gobierno?

-Buryaile: Las bases se empezaron a manifestar y a presionar por las subas en las retenciones y la Mesa de Enlace tuvo que canalizar lo que pasa en el sector agropecuario. En diciembre, se subieron las retenciones en la ley de Solidaridad Social y ahora nuevamente, aunque en este caso solo a la soja. A eso se suma la asfixiante presión impositiva y los riesgos de quebranto que padecen muchos productores. Acá la discusión no es cuánta ganancia tenemos, sino cuánto es la pérdida. Salta, Chaco, Formosa, Santiago del Estero van a ser inviables para la agricultura por la presión impositiva, los revalúos inmobiliarios y los altos costos que tienen los fletes para transportar la mercadería.

-Télam: ¿Cuál es el camino que se debe transitar para encauzar este conflicto?

-Buryaile: Yo siempre abogo por el diálogo porque no son buenas las confrontaciones para buscar una solución al conflicto que es necesario porque el sector agropecuario no está bien.

-Télam: El gobierno desde que asumió apostó al diálogo ¿por qué cree que no se pudo alcanzar un acuerdo?

-Buryaile: El ministro Basterra hizo una propuesta inteligente que no satisfizo al sector agropecuario dado la presión impositiva global que seguramente habrá que trabajar. Muchas veces las respuestas no dependen del área de Agricultura, sino que provienen de las necesidades económicas del ministerio de Economía. Necesitamos que la discusión no sea filosófica sino que se analice la ecuación si hay o no rentabilidad. Siempre se plantea la austeridad en el sector privado pero yo como trabajador del sector agropecuario sostengo que es necesaria una reducción del gasto público porque nuestro impuestos están a nivel de países europeos, pero sin la respectiva infraestructura.

-Télam: ¿Cómo cree que se desarrollará el paro a partir del lunes?

-Buryaile: Yo apoyo este paro y espero que se desarrolle en absoluta paz y tranquilidad, y se respete el derecho de todos a protestar y el derecho de los demás ciudadanos a transitar libremente. Todos los reclamos son legítimos pero no puede haber corte de rutas. Lo que no me gusta son las declaraciones de diputados de nuestro sector ni del oficialismo como las de Juan Grabois (referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular ) y Oscar Parrilli (senador del Frente de Todos) porque solo exarceban los ánimos y no ayuda a buscar una solución al conflicto. Nadie tiene que amenazar a nadie.

-Télam: ¿Y cómo se debería encaminar luego del paro el conflicto entre el Gobierno y el campo?

-Buryaile: Lo que tenemos que hacer los que no estamos en la mesa de diálogo entre el gobierno y el campo es tener responsabilidad con nuestras palabras y así ayudaremos a buscar el camino del diálogo que es la única forma que se pueda encontrar una solución a este conflicto y la discusión se haga en base a la realidad de los números.