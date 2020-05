Buryaile«Cuando quieran reglamentarlo va a llegar a mucha más gente de lo que dicen»

En entrevista exclusiva con NCN, el diputado nacional por formosa, Ricardo Buryaile, expresó su opinión sobre el proyecto de impuesto a la riqueza que está impulsando el oficialismo en el Congreso. Para Buryaile dicho impuesto es «un error», y asegura que al momento de reglamentarlo «va a alcanzar a mucha más gente de lo que dicen» y además, alegó que al final, la recaudación será insignificante para la Nación, pero una gran carga impositiva para los afectados. La entrevista completa a continuación:

Esta semana el oficialismo en el Congreso presentará el proyecto de impuesto a la riqueza que impulsa Máximo Kirchner y Carlos Heller, y en esa línea, desde la oposición se niegan a apoyar la norma, que consideran innecesaria y asfixiante, y que en definitiva, no sumará significativamente a las arcas del Estado.

En ese contexto, el diputado nacional por la provincia de Formosa, Ricardo Buryaile, en entrevista con NCN, consideró que impulsar este impuesto «es un error por donde se le mire»; y además, advirtió que probablemente alcance a más gente de lo que el oficialismo promete.

«No estoy de acuerdo con este proyecto, creo que en el mundo hoy lo que se está haciendo es sosteniendo a las empresas y tratando de no asfixiar con impuestos a los contribuyentes, creo que no corresponde este impuesto porque sobre los mismos bienes que recae otro impuesto -que es el de bienes personales-, estaríamos gravando nuevamente sobre los mismos bienes», y siguió: «en el mundo no hay impuesto sobre el patrimonio, y en algunos lugares se está gravando con un 1%, creo que en Francia, pero es solo de ese pequeño porcentaje».

En ese sentido, Buryaile explicó a este medio que en diciembre de 2019, el Frente de Todos pasó el impuesto de bienes personales de 0.25 a 1.25, «multiplicó por 5 y en algunos casos por 9 la alícuota, y volver a subir la alícuota, no importa sobre qué contribuyente, creo que es un error».

Del mismo modo, el formoseño alegó que «desde todo punto de vista creo que es un muy mal impuesto, cuando quieran reglamentar la base imponible va a llegar a mucha más gente de lo que dicen y la recaudación va a ser lo suficientemente insignificante, lo que está haciendo con este proyecto el Gobierno es ahuyentar cualquier tipo de inversiones que puedan venir a la Argentina».

El diputado nacional agregó en ese contexto, que desde el oficialismo «tratan de confundir a la gente» respecto a que la oposición defiende o está de lado de los empresarios, y en ese sentido, Buryaile aclaró:

«El oficialismo siempre trata de confundir que uno defiende a la empresa, cuando en realidad lo que uno defiende no es a la empresa, sino a las fuentes de trabajo, una empresa se compone de los trabajadores y los trabajadores de sus familias, y una empresa que cierra es una empresa en la que se pierden fuentes de trabajo», aclaró Buryaile.

Sobre el sistema de sesionar de manera virtual, el diputado opositor consideró que «tecnológicamente funciona, no he encontrado contratiempos que tiene que ver con la conectividad que eso ya es un problema global, yo no tuve ningún inconveniente y la verdad es que hoy por hoy la tecnología puede dar confiabilidad y transparencia en este proceso así que desde ese punto de vista no tengo objeciones».

Igualmente, sobre el proyectos respecto a la pandemia del coronavirus que ha copado la agenda parlamentaria, Buryaile detalló a NCN que ha acompañado proyectos en este sentido, fundamentalmente en lo que tiene que ver con lo económico y agregó que «puntualmente presenté proyectos de resolución respecto a los argentinos varados en el exterior y a la decisión de la Argentina del motivo por el cuál había cerrado los aeropuertos sin permitir que los vuelos programados pudieran aterrizar, más allá de la cuarentena obligatoria que tenían que hacer las personas que llegaran de esos viajes», dijo.

Sobre los debates que se vienen en el Congreso de la nación en esta nueva modalidad virtual, Buryaile detalló que «lo que se está trabajando son proyectos consensuados, así salió el primer proyecto para beneficiar a los trabajadores de la salud pública, las fuerzas de seguridad, recolectores de residuos, receta digital, y ahora se viene el de economía del conocimiento, en realidad creo que se va a sesionar sólo sobre proyectos consensuados».

Por último, sobre la participación que le ha dado el Gobierno a la dirigencia opositora, Buryaile opinó que «más allá de algún proyecto puntual que se ha trabajado en el Congreso, en general la oposición en la agenda económica no hemos participado, ahí el Gobierno está infranqueable como para poder entrar y sugerir algunas cuestiones, por lo tanto creo que desde ese punto de vista no tenemos participación, tenemos alguna opinión, podemos proponer leyes, pero hasta ahí».

Sobre la extensión de la cuarentena en el país, el diputado nacional admitió que probablemente «la cuarentena va a seguir algún tiempo más», pero consideró que la crisis económica que atraviesa el país «es lo suficientemente profunda como para tener la necesidad de juntar oficialismo y oposición un comité de expertos para tratar esto», dijo.