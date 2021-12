«Buscamos que se valore y remunere el trabajo de las amas de casa» (Video) – NCN

Pimpi Colombo es la pionera y creadora del Sindicato de Amas de Casa (SACRA), y nos comenta su labor y dedicación a su obra en una extensa entrevista.

Cultos.ar: ¿Cuál es la función del sindicato?

Pimpi Colombo: Desde el sindicato de Amas de Casa, desde hace 40 años, procuramos que haya una evolución desde la sociedad para darle a las mujeres un lugar reconocido, el verdadero valor que ellas tienen. En la sociedad hay mucho resabio de diferencias jerárquicas y discriminación respecto a la mujer, pero tampoco formamos parte de ese feminismo moderno casi anti hombres- liberal. Buscamos recoger la experiencia de lo que fue Eva Perón asumiendo a la par del Gral. Perón la representación de todas las mujeres. Detectamos que hay una sociedad que discrimina a la mujer, porque vemos que sea el trabajo que haga la mujer muchas, veces no es considerada ni valorada o remunerada como tiene que ser.

Cultos.ar: Haz pegado fuerte en ese rubro ¿no es cierto Pimpi?

Pimpi Colombo: Hay varones que dicen: AH PERO MI SEÑORA NO TRABAJA tenemos 3 HIJOS y ELLA no hace nada. Las mujeres desde su casa siempre se están fijando que nada les falte a sus hijos para encarar su próximo día de escuela, tanto en los deberes, están ahí escuchando a sus. Los buscan si están enfermos, los lleva los trae, tanto a sus diferentes actividades futbol danzas particular, etc,. Siempre están…y con todo esto dicen que no hacen nada. Proponemos tener un horario, un salario, jubilación y vacaciones, que nuestro sindicato tenga un reconocimiento gremial.

Cultos.ar: ¿Cómo se expandió el sindicato?

Pimpi Colombo: Hoy estamos en 18 PROVINCIAS, de las cuales en 13 de ellas tenemos la obra social, vamos yendo paso a paso, todo es un esfuerzo y una construcción.

Cultos.ar: ¿Siempre tuviste apoyo de la gente?

Pimpi Colombo: Todavía hay resabio sobre el tema y hemos tenido que batallar con gente que por ahí en el tiempo no ha podido estar de acuerdo, o mismo mujeres que ya tienen su sueldo y como que no querían formar parte de este movimiento, pero sabemos que “AMAS DE CASA SON CASI TODAS LAS MUJERES.”

Cultos.ar: ¿Cómo se maneja económicamente el sindicato?

Pimpi Colombo: La participación es voluntaria, no tenemos ingresos, pagamos una cuota mensual para sostenernos, pudimos tener algunas sedes propias con el esfuerzo, en algunos casos se alquilan. La nuestra es una ORGANIZACIÓN MUY POPULAR, en cada lugar desarrollamos lo que la situación amerita. La sede central está en la calle Solis casi Independencia, en el barrio de Monserrat.

Cultos.ar:­ ¿Cómo te sentís vos PIMPI llegando a donde llegaste?

Pimpi Colombo: Me ayudo mucho militar en política desde hace muchos años y fuimos estudiando todas nosotras como se podía hacer algo para valernos por nosotras mismas. Ya con Eva Perón tuvimos el derecho al voto, la equiparación de los derechos políticos, derecho a votar y hacer votar. Esto data en el año 1951 cuando hubo la primera elección femenina, las mujeres ya ocupaban puestos en el congreso. Equiparar los derechos políticos.

Cultos.ar: Claro te entiendo esto es algo maravilloso en nuestra historia empezar a darle lugar a la mujer.

Pimpi Colombo: La incorporación de la mujer al mundo de la política de esa manera permite que las temáticas que ocurren en las cuatro paredes del hogar puedan atravesar las discusiones del mundo de lo público por ej.

Cultos.ar:_ ¿Estas con Guillermo Moreno en Principio y Valores, no?

Pimpi Colombo: Si Guillermo Moreno es el referente a nivel nacional y yo lo presido acá en Capital, estábamos en un acto y yo comente que había una deuda que el Congreso estaba dejando ahora. Trabajé hasta la semana pasada con una senadora de Tucumán Beatriz Mirkin, y ella es compañera en el sindicato y trabajamos muchos temas de cómo podíamos lograr que se aprobara una ley para que se hagan encuestas del uso del tiempo, que significa que el INDEC, mida en que ocupa su tiempo con las personas y pueda con eso valorizar cuanto tiempo lleva ese trabajo que no se paga. Por eso nuestra senadora “La Bety” logro que eso se apruebe por una unanimidad en el congreso, primero en el Senado luego en diputados todos muy laborioso.

Cultos.ar: ¿Cuál fue tu labor en el parlamento?

Desde el año 97 al 2003 fui legisladora para la ciudad de Buenos Aires, en esta época tratamos con mucho énfasis que los padres pudieran dar la cuota alimenticia a sus hijos y si el padre no podía pagar lo que correspondía asesorábamos a la mujer en la parte legal. Tratábamos que los padres tengan la obligación moral y ética de dar a sus hijos lo que corresponda. La idea de fomentar la ley de registro de deudores por el incumplimiento de sus padres que no aporten la cuota alimenticia no es para que el padre quede preso, sino darle la responsabilidad y que vea totalmente la obligación de hacer lo que corresponde para que a sus hijos no les falte nada.

Cultos.ar: ¿Cómo se siente ante tanta pelea, no llegar al resultado que quieres?

PIMPI COLOMBO:-Siempre, me siento bien. Siempre estoy luchando para lograr estas metas. En tanto tiempo de lucha en el Senado hemos batallado para que las asignaciones familiares sean cobradas directamente por la madre, porque en muchos trabajos en relación de dependencia lo cobraba el padre y no la madre, hemos modificado eso también. En en año 2009 Cristina amplio las asignaciones familiares SUAF a mas de 4000000 de chicos provocando todo nuestro apoyo. En el 2013 se crea la ley por el servicio domestico, trabajo casas particulares. Siempre estamos dando pelea para reconocer a la mujer sus derechos es de todos los días, tenemos cierta disputa con gente muy liberal del feminismo, pero nosotras como mujeres queremos lo mejor para ellas. Desde este lugar nunca la protección de una mujer se va a ver descuidada.

Cultos.ar: ¿Sos una mujer de fe?

PIMPI COLOMBO: Tengo escuela católica por mis padres pero se que lo que hago es una forma de bendecir al prójimo, como una buena cristiana, los principios. Por eso nuestro PARTIDO PRINCIPIOS Y VALORES, tratar de hacer lo justo y lo que corresponda para el prójimo, también me encanta como los cristianos evangélicos abordan las cárceles y la buena obra que hacen, me identifico con destacar los valores.

Cultos.ar: ¿Qué mensaje final darías?

PIMPI COLOMBO:_NUESTRA MILITANCIA NO ES SEPARAR A LA MUJER DEL HOMBRE, todo lo contrario es apoyar a la familia pero hacer valer sus derechos.

