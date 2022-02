Buscan a los responsables del intento de golpe de Estado en Guinea Bissau

Las fuerzas de seguridad de Guinea Bissau mantenían activa este miércoles una operación de búsqueda y captura contra los implicados en el intento de golpe de estado de este martes, que dejó al menos once muertos.

Los portavoces indicaron a la agencia portuguesa de noticias Lusa que «muchas personas» permanecen detenidas en la sede de las Fuerzas Armadas en la fortaleza de Amura, en el centro de la capital, Bisáu.

Horas después, el presidente Umaro Sissoco Embaló recalcó que la situación estaba «bajo control» de las autoridades: «Estoy bien, gracias a Dios; la situación está bajo control del gobierno», afirmó a través de su cuenta de Twitter.

El mandatario dio posteriormente las gracias a las fuerzas de seguridad por impedir este «ataque a la democracia», acompañado del primer ministro, Nuno Gomes Nabiam, informó la agencia de noticias Europa Press.

Gunfire at Presidential Palace of Guinea Bissau (New video) #GuineaBissau pic.twitter.com/p8lMefJvDO

Este miércoles , la capital de Guinea-Bissau amaneció serena, con la gente intentando volver a la normalidad, tras el ataque de este martes, cuando asaltantes armados con ametralladoras y AK-47 atacaron el palacio de gobierno durante horas mientras el presidente y el primer ministro estaban adentro.

Los comercios reabrieron sus puertas, aunque casi sin clientes ni usuarios, y el tránsito era más fluido que de costumbre, aunque los transportes públicos circulaban casi vacíos.

El Estado Mayor de la Fuerzas Armadas puso en marcha una comisión para investigar lo que pasó este martes, indicó un responsable militar citado por la agencia AFP.

Embaló denunció que el «ataque a la democracia» se había producido durante una reunión de gobierno en el edificio y que los atacantes intentaron matarlo a él y a todo su gabinete.

Guinea-Bissau’s President Umaro Sissoco Embalo has reportedly survived an ‘attempted coup’ after armed men attacked the gov’t palace.

Read more: https://t.co/RZj1liLZ6f pic.twitter.com/goB4neBp5q

— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 2, 2022