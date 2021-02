Buscan revitalizar el intercambio comercial con México y bajar déficit de US$500 millones de 2020

El presidente Alberto Fernndez comparti un encuentro con empresarios mexicanos.

La visita oficial que encabeza el presidente Alberto Fernndez a Mxico tendr un captulo comercial en el que se buscar revitalizar el intercambio bilateral, que refleja un gradual deterioro desde 2013, y a la vez equilibrar el dficit para la Argentina, que en 2020 alcanz los US$ 507 millones.

La relacin comercial entre Mxico y Argentina, segunda y tercera economas de latinoamrica respectivamente, es estratgica por el tamao de sus mercados y se enmarca en el Acuerdo de Complementacin Econmica N6 (ACE 6) y el Acuerdo de Complementacin Econmica N55 (ACE 55).

A pesar de ese marco estratgico, ambos pases alcanzaron en 2020 un intercambio bilateral de US$ 1.383,4 millones, de las cuales para la Argentina fueron exportaciones por US$ 437,8 millones e importaciones por US$ 945,6 millones, con un dficit de 507,8 millones, de acuerdo con cifras oficiales.

Las cifras no slo reflejan el bajo nivel de interrelacin comercial de ambos pases con fuertes lazos histricos y culturales, sino que tambin evidencian una retraccin sostenida desde 2015, cuando la balanza comercial sum un total de US$ 2.553 millones.

El resultado alcanzado en 2020 fue a la vez, mucho menos de la mitad del logrado en 2013, cuando el intercambi comercial sum un total de US$ 3.133 millones.

En la actualidad, casi el 70% de las exportaciones nacionales a Mxico son de manufacturas de origen industrial (MOI) y el 21% son de manufacturas de origen agropecuario (MOA).

Ms all del peso que tiene el intercambio de sectores industriales en la balanza, en particular el automotriz, la expectativa oficial est en Impulsar la negociacin sanitaria para apertura de mercado mexicano para la carne bovina argentina.

A la vez, se busca promover la flexibilizacin de los requisitos para que exportadores argentinos puedan aprovechar el cupo disponible de arancel 0% en porotos (100.000 toneladas), arroz (150.000 toneladas) carne aviar fresca (300.000 toneladas) y leche en polvo en pastillas.

La promocin del comercio exterior

Estos objetivos ya forman parte de la agenda que lleva adelante la Cancillera argentina que conduce Felipe Sol, y de la Secretara de Relaciones Econmicas Internacionales, a cargo de Jorge Neme, con el objetivo de apuntalar ese mercado.

Fuentes de la Cancillera explicaron a Tlam que la premisa de la agenda post pandemia es “acelerar las misiones comerciales en pases en los cuales Argentina tenga una relacin estratgica, como Mxico y los mercados de Amrica Central”.

Tambin se observan regiones que vienen teniendo un crecimiento sostenido de su PBI entre los que se encuentran pases de Medio Oriente y del frica Subsahariana, como parte de una agenda comercial 2021 que se anticipa “intensa” para el Palacio San Martn.

As, Mxico era hasta hoy el punto de partida de una gira comercial que se extendera a Panam, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua.

El viaje tambin apunta a dar continuidad a la reunin bilateral de Cancilleres de Argentina y Mxico, que tuvo lugar el 8 de enero del 2020, en el marco de la instalacin de la presidencia pro tmpore (PPT) en la CELAC.

A eso se suma la futura visita del canciller Sol, con fecha a definir, a la V Reunin del Consejo de Asociacin Estratgica Mxico-Argentina que se llevar a cabo en el Distrito Federal, considerada como una cumbre de alto nivel en la que se abordaran la totalidad de los temas econmicos y comerciales de inters del pas.

El trabajo previo de la Cancillera permiti identificar oportunidades comerciales en el acceso a mercados en negociacin como la apertura del mercado mexicano para la carne bovina argentina.

Tambin se observan posibilidades de negocios en productos como glicerol, cidos grasos, medios de cultivos preparados y preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de piel, y se busca impulsar la flexibilizacin de los requisitos para aprovechar el cupo disponible con arancel 0%.

El tema de promocin de inversiones tambin forma parte del captulo comercial, teniendo en cuenta la cantidad de grandes empresas con intereses y desarrollos en el mercado argentino.

Como parte de esa estrategia, el presidente Fernndez mantuvo hoy una reunin con empresarios mexicanos que tienen inversiones en la Argentina, con quienes dialog sobre las perspectivas y los desafos de la economa argentina, y les present los sectores considerados estratgicos y abiertos a la inversin extranjera directa.

Entre las principales empresas mexicanas con inversin en Argentina se cuentan AeroMxico, Alfa, Alsea, Arca Continental, Calidra, Carnot Laboratorios, Cemix, Cermica San Lorenzo, Cinpolis, Coca Cola Femsa, Coppel, Farmacias Doctor Ahorro, Fondo de Cultura Econmica, Genomma Lab, Grupo Bimbo, Grupo Carso (Amrica Movil-Claro), Grupo Cemex.

Tambin se destacan Grupo Fnix, Grupo Martn Cubero, Grupo Proeza (Metalsa), Grupo Rotoplas, Laboratorios Sanfer, Mabe, Medix, Mexichem, Omnilife, Sicelub Lubritech, Softek, Sucroliq, Televisa, Tenaris Tamsa, The Dolphin Company, Vista Oil&Gas.