Buscan ucranianos conseguir visas humanitarias en México

En conferencia de prensa tras sostener una reunión con integrantes del grupo parlamentario del PAN, los habitantes solicitaron a las «hermanas y hermanos mexicanos», apoyar con acciones a los refugiados de Ucrania.

«Yo soy Marta Koren y mi historia no es la historia de cualquiera que dirige las protestas, yo soy piloto de rescate, y desde muchos años yo he dedicado mi vida a rescatar mexicanos aquí en México. Me duele mucho ver que sufre tanta gente en Ucrania, sufre de los abusos ilegales de un terrorista, quiero decir ¡basta, basta, basta!», declaró Marta Koren en el recinto legislativo de San Lázaro.

Explicaron que las entradas humanitarias y las entradas de medicinas para Ucrania han sido pocas, por lo que también solicitaron el envío a Ucrania de sistemas de transfusión de sangre, sistema de acceso intra óseo, torniquetes nasales para sangrado pélvico, dispositivos de intubación modernos, así como ropa y calzado, entre otras cosas.

«Mantas o edredones, sábanas, alimentos y agua potable, sillas de ruedas para adultos, niños, caminantes, rodillos, muletas, camillas para hospitales y lo más importante, los botiquines, los botiquines de primer auxilio y las medicinas que en ese momento falta para la gente civil, falta para las mujeres, hombres y niños en Ucrania, muchas gracias, muchísimas gracias», puntualizó Koren.

Por su parte, Elena Varkhol aseguró que su país está sufriendo por construir una nación.

«Tenemos mala suerte de que el líder de nuestros vecinos cree que puede robarnos nuestra historia porque se conviene para seguir su vida corrupta. Hoy decimos «basta», Ucrania no es un país que va a tolerar que quieren aprovecharse de nuestros triunfos. Basta de que en el mundo piense que somos parte de lo qué Rusia quiere de nosotros, basta de que nuestras luchas no sean nuestras, basta, basta, basta», sentenció.

En el acto, la diputada panista Mariana Gómez del Campo condenó el actuar del Gobierno ruso, y manifestó su solidaridad con el pueblo ucraniano.

La legisladora señaló que el Gobierno federal debe mandar ayuda humanitaria en todos los vuelos que salgan de nuestro país y se dirijan al país vecino de Ucrania, ya que los vuelos que han salido de México no llevan ayuda humanitaria.

Por ese motivo, se comprometió a impulsar un punto de acuerdo para solicitar al Presidente de la República visas humanitarias para las y los refugiados ucranianos, así como el envío de víveres y otros apoyos.

En su oportunidad, el presidente del Grupo de Amistad México-Ucrania, el diputado Riult Rivera Gutiérrez, mencionó que todo movimiento bélico en contra de la soberanía de una nación debe ser condenado, ya que es un acto reprobable.

«Es muy importante que se fortalezcan las pláticas diplomáticas precisamente para que el respeto entre las naciones prevalezca y que estas acciones no vayan ya más allá de lo que estamos siendo testigos hoy el mundo entero», precisó.