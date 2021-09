Búsqueda de Jorge Julio López: Relevaron 66 tumbas NN en el cementerio de La Plata – Télam

Jorge Julio Lpez declar contra el represor Miguel Etchecolatz. Foto archivo.

La unidad que interviene en los procesos por delitos de lesa humanidad y que investiga la desaparicin del albail y militante peronista Jorge Julio Lpez, ocurrida en 2006, relev 66 tumbas NN en el Cementerio de La Plata, cuyo origen e identidad tratar de establecer para determinar o descartar que se trate del expreso poltico de la dictadura.

Se trata de los cuerpos NN ingresados a la necrpolis platense a partir del ao 2006, los que fueron relevados por investigadores del Sistema Federal de Bsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), segn confirm a Tlam una fuente de la Unidad Fiscal especializada.

El trabajo se est realizando con todos los cementerios de la jurisdiccin de la Cmara Federal de La Plata pero se centraron los esfuerzos en el de La Plata por haber desaparecido en esa jurisdiccin.

El relevamiento tambin se extendi a todas las morgues judiciales y policiales del pas, para lo cual se pidi colaboracin a las distintas justicias provinciales.

«Ahora hay que cotejar la informacin con la justicia penal bonaerense en los casos en los que hubiera una causa abierta, no todos lo tienen, y constatar una por una las actas de defuncin en el Registro Provincial de las Personas. Eso permitir obtener sexo, circunstancias de fallecimiento, quiz rasgos personales y otros datos que nos permitan ir por descarte», detall la fuente.

El albail Jorge Julio Lpez desapareci el 18 de septiembre de 2006, cuando estaba previsto que se presentara en el Saln Dorado del Palacio Municipal de La Plata para escuchar los alegatos del juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, donde l haba testificado a fines de junio de ese ao, en uno de los testimonios ms relevantes para lograr condenar al exjefe policial.

Lpez pudo identificar al represor como quien particip del operativo en el que fue secuestrado a fines de octubre de 1976 y como uno de los que les aplicaba torturas a l y a otros detenidos en el centro clandestino de Arana.

Como record das atrs Rubn Lpez, uno de los hijos del hombre desaparecido, en una entrevista con Tlam, «ya la noche anterior haba dejado la ropa lista que iba a ponerse, haba acordado quin lo iba a pasar a buscar, pero cuando mi primo lleg a la casa ya no estaba. Al igual que mi hermano, crey que se haba ido antes, solo; as que se fueron a la municipalidad pensando que lo encontraran ah, pero no estaba. Nunca supimos qu pas».

Para Rubn, esta segunda desaparicin de su padre «fue perfecta», ya que a 15 aos de ese hecho «la causa tiene 50 cuerpos, 48 anexos y ninguna pista firme».