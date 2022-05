Bustinduy: “El usuario cada vez viaja en peores condiciones y nosotros tenemos menos salario”

El referente de la agrupación «Juan Manuel Palacios” de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Miguel Bustinduy, aseguró que hay que volver la tarifa y salarios unificados como tenía el país en 2015. Además, denunció la complicidad de la actual conducción gremial con las políticas de precarización y por «no estar a la altura de la discusión».

“Con esta conducción se dan políticas de especulación para el negocio de unos vivos que están sacando un rédito económico del transporte y el usuario cada vez viaja en peores condiciones y nosotros tenemos cada vez menos salario”, señaló Bustinduy en declaraciones a Radio Comunitaria FM 88.7 de Mar del Plata.

En virtud con los aumentos del boleto en la ciudad balnearia y los consecuentes paros de los trabajadores, el dirigente opositor remarcó que “este tema de tarifas antes de 2015 no existía porque teníamos un tarifa uniforme en todo el país y un mismo salario”.

“Nosotros movemos a los que van a trabajar todos los días y no es lo mismo que pague 75, 100 o 18 pesos. Eso tiene que ir de acuerdo a cómo vamos salarialmente y no podemos llevar tarifas a lugares que no se pueden pagar”, indicó el representante gremial. “Tenemos que ver qué queremos del transporte en el país”, agregó.

Con la aprobación del Pacto Fiscal en 2016, Bustinduy aseguró que se gestó la política para precarizar los salarios como en Santiago del Estero y Jujuy, por citar dos ejemplos. “De Nación se sacaba la tarifa para todo el transporte, se evaluaban los costos y se sacaba un subsidio para todas las provincias”, recordó el dirigente.

“Estamos en un callejón sin salida. Estamos dependiendo de quien nos da la plata o quien nos salva, cuando esto se tendría que haber discutido en 2016. Nuestra organización en ese momento fue cómplice de esa politica”, apuntó.

“Hay que sacar una politica nacional acorde a los tiempos que se viven. Cuando el Estado no interviene pasa esto. Hay gobernadores que están planteando ‘vos no podes ganar lo mismo que en Buenos Aires’, eso es precarizar y nos partió el país en 23 pedazos”, destacó el representante de la UTA.

Por último, Bustinduy aseveró que “todo esto genera un deterioro y las empresas se van, cada uno empieza a cubrirse como puede, con todos trabajando en negro y con aumentos atrasados o sin cobrar”. En tanto, denunció que “algunos sacan ventaja” y «los que dan la discusión no están a la altura”.