CABA – Cafeteros de la Ciudad se manifestaron en plaza constitución para que se regule su actividad – NCN

La legisladora de la Ciudad Lucía Romano participó de un acto público convocado y organizado por los vendedores ambulantes de café quienes reclamaron para que dicha actividad sea contemplada en el código de Habilitaciones y Verificaciones local. En el encuentro también estuvieron presentes otros diputados de la CCARI como Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Claudio Cingolani, el legislador del GEN, candidato a diputado nacional, Sergio Abrevaya y los miembros comunales Mariana Rayneli, Ignacio Martioda y Florencia Deich.

Durante el acto Romano, autora de la iniciativa (expediente 1862-D-2021) que contempla regular la actividad y que fue presentada en la Legislatura, apoyó al grupo de trabajadores reunidos en la plaza Constitución para manifestarse y reclamar por el derecho a formalizar su trabajo, señalando que: “el único interés que mueve y congrega a este grupo de personas es poder trabajar en paz y sentirse amparados por la ley. Algo tan simple y que debiera ser sencillo, hoy no lo pueden hacer de forma legal y sin trabas”, y continuó: “Como representantes del pueblo es nuestro deber apoyar esta petición ya que se trata nada más, y nada menos, del deseo y la necesidad de estas personas, de mantenerse a sí mismas y a sus familias a través del trabajo propio”.

La diputada también destacó la importancia de “escuchar a estas personas que no cayeron en la trampa de un estado paternalista y populista”, y continuó diciendo que “para un sector de la política que muchas veces se apalanca en la cultura del clientelismo, fomentando el asistencialismo sin perspectiva a futuro, esta es una respuesta de política pública comprometida de verdad con el desarrollo de los sectores más vulnerables. No debemos olvidarnos jamás que hablar de inclusión, es hablar del trabajo como una herramienta poderosa, no solo como medio de vida, sino también como motor del ascenso social”.

Por su parte Fidel Fernández Cordero, uno de los referentes de los cafeteros, afirmó que “con esta se van a organizar las actividades y regular el comportamiento de las personas, habrá un espacio para insertarse al ámbito laboral creado por nosotros mismos” y continuó: “muchos de nosotros somos gente de avanzada edad, madres solteras y jóvenes estudiantes”. El referente también aseguró que “arreglará las situaciones por las que atravesamos todos nosotros, determinando el funcionamiento en la venta de café en las calles”. Fidel terminó señalando que “queremos la formalización de todos los cafeteros, la mayoría de nosotros hemos generado nuestro propio empleo, así creamos el ingreso económico para nuestro hogar; no queremos pedir al estado que nos regale beneficios. Queremos trabajar y aportar al estado con el pago de nuestros impuestos”.

La cooperativa de trabajo de cafeteros de Constitución agrupa a todos los cafeteros; piden a los diputados de la Ciudad para que puedan debatir la Ley. Los trabajadores ambulantes de café presentaron una petición en la plataforma change.com para que su pedido sea escuchado, donde ya recabaron alrededor de 16.000 firmas en apoyo.

https://www.change.org/p/horacio-rodr%C3%ADguez-larreta-los-cafeteros-queremos-trabajar