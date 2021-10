CABA – Destacan a David Lebón – NCN

El músico David Lebón fue declarado personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires durante un acto en el Salón Dorado de la Legislatura porteña. El músico, cantante y compositor del rock argentino fue distinguido por iniciativa del diputado Matías López (VJ)

El vicepresidente primero de la Legislatura, diputado Agustín Forchieri (VJ) inició el acto: “esta ciudad es un faro de la cultura y estos tremendos artistas hacen que así lo sea”, como es el caso de Lebón, al que definió como “uno de los ídolos del rock nacional”

Lebón, luego de recibir el diploma, se mostró muy feliz. “Quiero agradecer a todos desde mi corazón, todos los que están acá, los que trabajan conmigo. A mis hijos y mis ocho nietos”. También destacó la presencia de uno de los integranes de su mítica banda Serú Girán, Pedro Aznar; entre otros artistas como Sandra Miánovich.

López agradeció por la concreción del acto a “los trabajadores de la legislatura y a los diputados de todos los bloques que acompañaron con su voto la distinción”. Consideró que en la declaración “están representados todos los vecinos y vecinas, vamos a entregar a Lebón este diploma, que vos hiciste con tu esfuerzo, tu talento, todos los aplausos que recibiste y tantos que te escuchamos”

El acto finalizó con la voz del músico, que acompañado por Leandro Bulacio en teclado y Daniel Ferrón en bajo, interpretó su composición “Mundo Agradable”, entre otras canciones. Y cerró con “Seminare”, junto a Aznar

Trayectoria

David Lebón nació en Buenos Aires el 5 de octubre de 1952, como puntualiza la declaración. Su relación con la música la inició cuando, a los ocho años, debió partir hacia los Estados Unidos para tratarse un problema asmático. Su estadía coincidió con el boom de la «Beatlemanía», que influyó en su futuro al formar parte de pequeños grupos como guitarrista y bajista.

“Es una figura clave del rock argentino, canciones legendarias hablan de su glorioso pasado y los temas más recientes dan cuenta de su magnífico presente. Con 45 años de historia, cuenta con un abanico de hits”, sentencia la declaración.

Integró legendarios grupos como Pappo’s Blues, Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll, Color Humano, Pescado Rabioso, Līlā, Polifemo y Billy Bond and the Jets. Junto a Charly García, Pedro Aznar y Oscar Moro, formó Serú Girán, banda muy popular desde 1978. También cuando salió su primer álbum en 1973, Lebón construyó su carrera solista. En 1985, 1995 y 2015 recibió el Premio Konex ―Diploma al Mérito― como uno de los cinco mejores cantantes de rock y autor/compositor de rock de la última década. «Encuentro supremo» (2016) ganó el Premio Gardel al Mejor Álbum de Artista Masculino de Rock, un galardón más para su carrera.