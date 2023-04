CABA – El Cuerpo Legislativo reconoció dos libros

Los legisladores de la Ciudad declararon de Interés para la promoción de los Derechos de las mujeres, géneros y diversidades al libro «Vaivenes de la ternura. ESI en el nivel inicial», de Liliana Maltz. Y a la publicación “Periodistán, un Argentino en la Ruta de la Seda” de, Fernando Duclos, de Interés para la Comunicación Social y Promoción. Los proyectos fueron presentados por los diputados Laura Velasco y Matías Barroetaveña, respectivamente.

El primer acto se llevó a cabo en el salón Arturo Jauretche y contó con la presencia tanto de la diputada como de la autora del libro. “La ESI trabaja en intersección entre la educación y las temáticas de género, entre muchas otras cosas. Y entre muchos otros lugares, donde va tejiendo esos entramados que pretenden ayudarnos a avanzar a un cambio cultural para que podamos tener una sociedad donde no estemos tan en desventaja las mujeres y diversidades”, puntualizó Velasco.

A su turno, Maltz agradeció a la diputada y a la Legislatura el reconocimiento, como también la presencia de quienes llenaron el salón. “También le tengo que decir gracias a la ESI, porque en lo personal me ayudó a revisarme, a replantearme, a incomodarme, a hacerme preguntas y eso es la ESI. Y también a aceptar mejor mis propios alberques”.

La obra analiza las resistencias y los apoyos a la Educación Sexual Integral (ESI). No solo para visibilizarlo, sino también para elaborar estrategias que permitan avanzar en su implementación en cada escuela. A través de sus once capítulos, se recorren algunos vaivenes. Vaivenes que acercan, donde se reflexiona, se comparten testimonios, proyectos y propuestas en las que los temores devienen en confianza. También vaivenes que alejan, donde se leen acusaciones por «homosexualizar» a las niñeces, tensiones que surgen de las miradas adulto céntricas y malestares por hablar en lenguaje inclusivo.

Luego, el Salón Alfonsín fue el escenario para la distinción al libro “Periodistán, un Argentino en la Ruta de la Seda”, que tuvo las alocuciones del diputado Barroetaveña y del autor Fernando Duclos.

“Muchas gracias al legislador Barroetaveña por la iniciativa y a los que siguieron los hilos de Twitter. Es un honor muy grande”, comentó el autor. También confesó que en su viaje, los lugares que más lo sorprendieron “justamente fueron los que no se parecían a Argentina”. Y ahondó en las memorias y los recuerdos que le dejó su aventura, como también en las diferencias socio-culturales entre Occidente y Oriente.

El libro retrata el viaje que hizo Fernando Duclos por la histórica ruta de la seda, que unía el mediterráneo con India y China. El periodista partió por Barcelona, para seguir por Los Balcanes, Moldavia, Georgia, Rusia, Ucrania, Uzbekistán, Afganistán, Kirguistán e Irán, pasando por países casi desconocidos como Transnistria. El inicio de la pandemia lo encontró en pleno periplo y debió regresar al país.

Sin embargo, esta larga aventura quedó documentada en cientos de hilos de Twitter de su cuenta @periodistan_ y tuvo una gran repercusión en medios nacionales e internacionales. Que finalmente quedaron documentos en este ejemplar, se ha convertido en una fuente ineludible para acercarse las sociedades de medio oriente, y sobre todo, una mirada libre de prejuicios sobre el mundo musulmán.

