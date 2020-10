CABA – La Legislatura exige que se informe sobre los estudiantes que perdieron vínculo con la escuela – NCN

El legislador Santiago Roberto por el Frente de Todos presentó un pedido de informes para que el Gobierno de la Ciudad brinde precisiones sobre el relevamiento que está realizando para atender los casos de los alumnos y alumnas que perdieron el vínculo con la escuela hace más de seis meses.

En el proyecto presentado se solicita conocer cómo se lleva a cabo el relevamiento y quiénes son las personas encargadas de realizar el registro, además de saber si la información es de carácter formal. “Es sumamente importante que el Ejecutivo porteño brinde la información sobre las y los estudiantes que perdieron el vínculo con la escuela, ya que desde la Ciudad manifestaron que tenían identificado a 6500 alumnos y alumnas, pero a la fecha sólo pasaron una lista de 1.459 estudiantes«, señaló Roberto.

El legislador agregó que la lista de 1459 estudiantes surge del registro que mandó la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, al titular de la cartera educativa de Nación, Nicolás Trotta, y es genérica, es decir, que indica los barrios donde residen las y los estudiantes, pero no las geolocalizaciones, por lo que resulta imposible generar cualquier acción efectiva para garantizar la conectividad en los hogares.

Al respecto, Roberto recordó: «Hace un mes que el Ministerio de Educación de la Nación tiene preparadas las computadoras con conectividad para ser entregadas a los y las estudiantes con el objetivo de que vuelvan a interactuar con la escuela» y agregó que “Larreta anunció hace dos meses que ya estaban identificados, pero quedó en evidencia que eso no era cierto».

Para finalizar, Roberto, que es integrante de la Comisión de Educación de la Legislatura, expresó: «Es contradictorio que el Gobierno porteño presente protocolos marketineros para abrir cyberescuelas o sacar los pupitres a las plazas para que vuelvan las clases presenciales, pero no puede identificar quiénes son las y los estudiantes que necesitan volver a las aulas. Por eso es prioritario que localicen a los 6500 alumnos y alumnas para su revinculación inmediata porque hace 6 meses han perdido todo tipo de contacto con la escuela. Ya no hay más tiempo que perder».

Además, en el proyecto de declaración se le exige al Gobierno de la Ciudad que este año se permita la inscripción presencial para los alumnos de las escuelas porteñas. La inscripción online que funciona en la Ciudad deja afuera de la educación a muchos alumnos que no tienen conectividad como el propio Gobierno porteño reconoce. En la iniciativa se pedirá que funcionen las dos maneras de inscripción, la online y la presencial.

Santiago Roberto expresó a Noticias Urbanas que “Le pedimos al Gobierno de la Ciudad que contemple la inscripción presencial para el ciclo 2021 en escuelas públicas porteñas, para que las familias que no tienen acceso a internet o dispositivos puedan anotar a sus hijos e hijas y no queden marginados del sistema escolar. Además de la habitual falta de vacantes en las escuelas, cada año cientos de familias quedan al margen de la inscripción online porque no cuentan con las herramientas necesarias para poder realizarla y terminan fuera del sistema educativo”.

El pedido de informes fue acompañado por las y los legisladores del Frente de Todos: Claudio Ferreño, María Bielli, Matías Barroetaveña, Lucía Cámpora, Claudio Morresi, Ofelia Fernández, Leandro Santoro, Lorena Pokoik, Manuel Socias, Laura Velasco y Juan Manuel Valdés.