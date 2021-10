CABA lanza asistencia económica a empresas que incorporen trabajadores

El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción y la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció el lanzamiento de un programa de impulso a la inserción laboral compuesto por una asistencia económica por trabajador para aquellas empresas que incorporen personal.

La iniciativa de la cartera que comanda José Luis Giusti plantea la inclusión de nuevos puestos laborales en distintos sectores con el aporte estatal para dinamizar la producción y potenciar el empleo. La medida busca asistir por un período de cuatro meses el pago de las remuneraciones a quienes inicien su relación laboral.

En concreto, la medida apunta a brindarle nuevas posibilidades a grupos que atraviesan mayores situaciones de vulnerabilidad en el mercado laboral. Entre ellas enumeran jóvenes que aspiren a su primer empleo, adultos mayores de 40 años y mujeres.

El titular de la cartera de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Giusti, explicó que “la generación de empleo es el principal desafío que tiene hoy nuestro país. Impulso busca acompañar la inserción laboral de modo tal que implique un beneficio tanto para la sociedad como para el sector productivo de la Ciudad, entendiendo que el trabajo es el motor de desarrollo”.

¿De cuánto es el beneficio?

La asistencia va desde los $9.000 a los $21.000. La jornada de trabajo completa define los siguientes aportes: $15.000 para practicantes, si la inserción laboral se encuentra entre el 20% y 30%; $18.000 si la inserción va desde el 30% en adelante; y $21.000 para mujeres o mayores de 40 años.

La media jornada, por su parte, establece los siguientes montos: $8.000 (20% a 30%), $10.000 (30%), $13.000 (mujeres mayores y de 40 años).

Las empresas que pueden acceder al beneficio son aquellas que no han efectuado más del 15% despidos sin causa en más del 15% de la plantilla durante los 6 meses previos a la inscripción del programa; no haber sustituido empleados de planta por practicantes; no registrar incumplimientos a obligaciones de aportes y contribuciones patronales; y encontrarse inscriptos en el Registro de Empleadores de CABA.