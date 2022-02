CABA – Ofelia Fernández habló sobre la ley de Humedales frente al incendio de Corrientes – NCN

La Legisladora porteña Ofelia Fernández se quejó del Congreso por no ocuparse de la Ley de Humedales en relación a los incendios en Corrientes.

La joven representante del oficialismo en la Legislatura Porteña, expresó que se refirió al tratamiento de humedales unas «cien veces» sin que el Congreso nacional hiciera algo al respecto.

Fernández, en un tono elusivo que advirtieron varios seguidores de su cuenta en Twitter, lejos de pedir al bloque político al que pertenece y que gobierna oficialmente, apuntó contra el Congreso «todo» criticando el no tratamiento de la ley de Humedales, sin mencionar al gobierno nacional y al Ministerio de Ambiente sobre la falta de actuación eficaz en el desastre ecológico que la tragedia del fuego conlleva.

He hablado cien veces de la ley de humedales, el alcance de los incendios en corrientes es devastador y no es una excepción. El congreso nacional tiene que dar este primer paso, no se entiende como sigue en pausa.

