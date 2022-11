Cada vez más personas recurren a los bancos de alimentos en el Reino Unido

En los últimos meses al menos, lo que supone un aumento del 40% con respecto a 2021, y se entregaron más paquetes de emergencia que nunca, según la red de bancos de alimentos Trussell Trust.

La organización benéfica que apoya a más de 1.300 centros de bancos de alimentos, dice que la emergencia del costo de vida generó un «tsunami de necesidad», ya que las personas luchan por sobrevivir en medio de la inflación, que se situó en septiembre en el 10,1% anual, el nivel más alto en 40 años, según la Oficina Nacional de Estadísticas.

De acuerdo con las nuevas cifras publicadas este jueves por Trussell Trust, se entregaron 1,3 millones de paquetes de alimentos de emergencia entre abril y septiembre de este año y casi medio millón de estos se destinaron a niños .

Eso es un 30% más de lo que se proporcionó durante el mismo período en 2021 y un aumento de más de 50% en comparación con los niveles previos a la pandemia.

Además la organización reveló que una de cada cinco que están yendo al banco de alimentos de la red pertenece a hogares de personas que trabajan.

En ese sentido, la ONGs, instó al Gobierno a tomar medidas inmediatas ya que los bancos de alimentos están al límite.

Dado que la necesidad supera las donaciones por primera vez en su historia, la organización benéfica aseguró que se vio obligada a lanzar una convocatoria de emergencia para garantizar que los bancos de alimentos puedan satisfacer el alarmante nivel de necesidad en sus comunidades.

«Solo en la primera mitad de este año, la red de bancos de alimentos de Trussell Trust proporcionó más paquetes que en un período completo de 12 meses hace cinco años, cuando se distribuyeron 1,2 millones de paquetes de alimentos de emergencia», indicó en su informe.

— The Trussell Trust (@TrussellTrust) November 10, 2022