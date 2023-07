Foto: Prensa.

El precandidato a presidente de Unión por la Patria, Juan Grabois, afirmó que «cada voto que juntemos va a ser un grito de rebelión contra la desigualdad», tras recorrer el distrito bonaerense de Lomas de Zamora, donde participó de una asamblea con cooperativistas del Movimiento Evita y cerró con un acto en el club El Paredón de Villa Fiorito.

«Yo no sé si vamos a ganar, no sé si nos va a ir bien, pero les puedo asegurar que cada voto que juntemos va a ser un grito de rebelión contra la desigualdad, contra la injusticia y contra la exclusión social. Y que lo van a escuchar, porque con nuestra gente no se jode», expresó Grabois durante el acto de cierre de la jornada de campaña.

Además hizo una analogía entre la deuda con el FMI y la que reconocieron tener muchos vecinos y vecinas para poder subsistir: «Supongo que la deuda que ustedes tomaron fue para comprarse algo, comprar la comida, algo hicieron con eso».

«Pero en la Argentina pasó una cosa rarísima, el señor (expresidente Mauricio) Macri se juntó con una gringa que se llama (Christine) Lagarde (extitular del FMI) y le pidió un préstamo para su campaña electoral de 45.000 millones de dólares», señaló Grabois.

Y continuó: «Esa plata entró en la Argentina y así como entró se fue, se fugó, se fue al exterior. Ninguno de ustedes y nosotros vimos un pesito de ahí, que hayan arreglado una escuela, que hayan construido viviendas, se la robaron toda».

Y siguiendo con la comparación, Grabois se refirió al posible acuerdo con el Fondo, aduciendo que se paga «porque no es la suya, porque no son sus hijos los que pasan hambre, porque si no harían como hacen cualquiera de ustedes que, entre que la gente coma y pagarle al acreedor, elegimos que la gente coma».

«Eso es lo que vamos a hacer nosotros (en caso de ganar las elecciones) y por eso nos tienen tanta bronca, no le vamos a dar un mango, y van a ver como alcanza el presupuesto ahí», completó.

Antes del acto, Grabois visitó la cooperativa Campo Unamuno de Villa Fiorito organizada en el Movimiento Evita donde compartió una asamblea con los trabajadores de la economía popular que llevan adelante obras de integración urbana en el barrio, se informó en un comunicado.