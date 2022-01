Cadena perpetua a un excoronel sirio por crímenes contra la humanidad

Un excoronel de los servicios de inteligencia sirios fue condenado este jueves en Alemania a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad, segundo veredicto en este juicio sin precedentes sobre los abusos cometidos por el Gobierno de Bashar al Assad.

El Alto Tribunal regional de Coblenza, al oeste de Alemania, declaró a Anwar Raslan, de 58 años, culpable de la muerte de al menos 27 prisioneros y de la tortura de miles de presos en un centro de detención secreto en Damasco, entre 2011 y 2012.

Es la segunda condena que se pronuncia en este juicio histórico, tras la emitida en febrero de 2021 contra un agente de la inteligencia siria de menor grado que Raslan.

Para estos procesos, Alemania aplica el principio jurídico de competencia universal que permite a un Estado juzgar a los autores de los crímenes más graves, sea cual sea su nacionalidad o el lugar donde fueron cometidos.

Raslan, en detención provisional desde hace tres años, nunca escondió su pasado desde que encontró refugio en Berlín con su familia en 2014. Sus defensores no dejaron de esgrimir que él mismo desertó en 2012 y trató de cuidar a los reclusos.

El alto responsable militar estaba acusado del asesinato de 58 personas y la tortura de 4.000 en el centro de detención Al Khatib, llamado también «rama 251». Sin embargo, no todos ellos pudieron ser demostrados en el proceso.

Al menos una docena de víctimas asistieron al veredicto. Familias sirias se reunieron desde temprano frente al tribunal, con carteles con el mensaje «¿Dónde están?», en referencia a sus allegados desaparecidos en centros de detención sirios.

We are outside the German court where the verdict has been delivered: a senior Assad government official is guilty of crimes against humanity.

Anwar Raslan’s conviction is significant as it sends a message to all criminals in Syria that they cannot escape justice.#koblenztrial pic.twitter.com/k8glhbdsc8

— Families for Freedom (@FamiliesSyria) January 13, 2022