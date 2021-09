Cafiero: “Es válido que no se retiren los pibes que creen en el valor comunitario” de la política – Télam

Cafiero: “Es vlido que no se retiren los pibes que creen en el valor comunitario, en el hroe colectivo y que nadie se salva solo”. Foto archivo (Eliana Obregn).

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destac la militancia de la juventud al sostener que es “vlido” que “no se retiren” de esa actividad poltica los “pibes y pibas que creen en el valor comunitario, en el hroe colectivo y en que nadie se salva solo”.

A la vez, Cafiero cuestion que Juntos por el Cambio apele a la consigna “Ah, pero Macri…” para desacreditar el discurso del Frente de Todos.

Sobre la juventud en poltica

“El peronismo realmente modific la Argentina y es el movimiento poltico popular ms importante de Argentina y de Latinoamrica”, evalu Cafiero, y llam a “entender la historia como una gran serie, esas series muy largas, donde existe el que viene despus y trata de anular la historia y que no se recuerde”, en referencia a la proscripcin sufrida por el peronismo.

En una entrevista concedida al espacio digital Unidad Bsica Virtual Peronismo420, que se emiti por las plataformas Twitch y YouTube, el ministro coordinador sostuvo que si bien hay una participacin juvenil en los espacios liberales, no es “mayoritaria”.

“Es vlido que no se retiren los pibes que creen en el valor comunitario, en el hroe colectivo y que nadie se salva solo”, plante Cafiero al resaltar la militancia del peronismo, y reiter que “en una sociedad que no se realiza, un individuo no se realiza”.

El funcionario seal que “sigue habiendo un temor de parte de los sistemas ms hegemnicos que tratan de anular eso y ven a los libertarios como el gran emergente de la participacin joven”.

Si bien sostuvo que por la pandemia de coronavirus “se vio muy restringida la zona de confort del peronismo”, en relacin al trabajo territorial, el funcionario resalt que esa expresin poltica “siempre ha encontrado cauces de participacin”.

Sobre la oposicin

En el transcurso de la entrevista, Cafiero consider que la consigna “Ah, pero Macri…” que agita la oposicin para cuestionar el discurso del oficialismo es una “pelotudez” a la que se apela porque el objetivo es que la sociedad “vote sin memoria”.

“Piensan que con una remera de un chabn haciendo un chiste, vos tens que ser culposo y no decirlo ms”, apunt el funcionario despus de que, la semana pasada, el precandidato a diputado de Juntos por el Cambio Martn Tetaz luciera esa leyenda durante un debate televisivo.

Para Cafiero, “cualquiera que va y visita un vacunatorio, universidad o la poltica territorial, ve que est lleno de pibes y pibas. Si eso no es militancia, decime qu es”, enfatiz.