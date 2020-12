Cafiero: “Hay dos modelos en pugna muy vigentes en Argentina” – Télam

“La oposicin est unida defendiendo un modelo que perdi en las ltimas elecciones”.

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero sostuvo que persisten en la Argentina “dos modelos en pugna”, el que expresa el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner de “producción, trabajo, distribución de la riqueza y fortalecimiento del mercado interno” y el que defiende el macrismo, fundado en “la especulación financiera y la concentración de riqueza”.

En una entrevista con Télam en su despacho de Casa de Gobierno, el jefe de los ministros planteó que “la oposición está unida defendiendo ese modelo que fue derrotado el año pasado”, mientras que el Frente de Todos sigue expresando “otro modelo a partir del testimonio y lo que se fue logrando este año”.

“Tenemos expectativas que el 2021 será un año de recuperación, de reconstrucción, sobre todo de recuperación económica y también de vínculos sociales”, remarcó Cafiero en la entrevista.

A modo de ejemplo mencionó que “de 2015 a 2019, el país del mundo que más se desendustrializó fue la Argentina” y contrapuso ese escenario con el actual, en el que la industria se está recuperando.

“2021 ser un ao de recuperacin econmica y tambin de vnculos sociales”.

“Los números se empiezan a exhibir de a poco, con mucha cautela y con mucha prudencia, pero los sectores industriales son los que ya están con un aumento de su utilización de capacidad instalada, aumento no solo prepandemia, sino con respecto al año pasado”, aseveró.

El siguiente es el diálogo que mantuvo con Télam:

-Télam: ¿Cómo proyecta el Gobierno el 2021 luego de un año en el que el foco debió estar en enfrentar la pandemia?



-Cafiero: Tenemos expectativas que será un año de recuperación, de reconstrucción, sobre todo de recuperación económica y también de vínculos sociales. En todo sentido puede que sea un año de recuperación, estamos también muy esperanzados por la vacuna. Pensamos que también allí se va a inscribir una recuperación cada vez más sensiblemente visible al bolsillo de las familias argentinas. Estamos esperanzados que se recupere el salario real y el nivel de los haberes jubilatorios.

– T: El Gobierno habló de apuntalar el 2021 en la producción del empleo. ¿Cómo se logra esa inversión productiva por sobre la inversión financiera?



– C: Lo que hicimos este año es parte de enfocar y alinear todas las expectativas hacia esa dirección. Lo que se hizo fue por ejemplo, a partir de política monetaria y una agresiva política de baja de tasas de intereses. Se fueron suprimiendo esas tasas de interés que eran prohibitivas para cualquier Pyme que se tenían que financiar al 70 u 80% el año pasado. Este año pudieron hacerlo a una tasa del 24%, que ahora está en el orden del 33 ó 34%.

“Estamos esperanzados en que se recupere el salario real y el nivel de los haberes jubilatorios”.” Santiago Cafiero

-T: ¿Este tipo de medidas se van a sostener el año próximo?



-C: Se van a sostener porque son parte del proyecto de país productivo que tenemos nosotros. Hoy hay un paquete de subsidios que permite direccionar hacia la inversión productiva, cuando antes (en el anterior gobierno) era solamente una inversión vinculada a retroalimentar la especulación financiera, con grandes ganancias. Esto es parte de lo que se ha hecho este año marcado por la pandemia: recomponer al Estado como un elemento central a la ahora de poder dinamizar sectores y direccionar recursos. Incluso impulsar iniciativas como el proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que fue uno de los primeros que el Gobierno envió al Congreso y que fueron marcos normativos que empiezan a romper cierta regla institucional que se había dispuesto el macrismo, que lo que hacía era concentrar cada vez más recursos en pocas manos. Esto era visible en el último tiempo y se había profundizado en 2018-2019 en esa crisis de balanza de pagos, la llegada del Fondo Monetario Internacional (FMI) como prestamista de última instancia y las políticas de ajuste que se empiezan a hacer con una virulencia mucho mayor y mucho más pronunciadas a partir de 2018-2019, con fábricas y empresas que terminan cerrando. Eso trae una caída en el nivel de ocupación, aumento del desempleo y de la pobreza. Toda esa secuencia deja un Estado endeudado, un Estado defaulteado. Cuando llega la pandemia, golpea más duro a lo que ya estaba muy endeble.

“Tenemos como tarea primordial bajar la pobreza y sostener los precios”.

– T: ¿Cuáles van a ser los motores de esta reconstrucción-recuperación?



– C: -Hay una parte que está funcionando y es muy visible y es la construcción. Primero apalancado por cómo tracciona la inversión pública, nosotros ya hemos podido reactivar 760 obras activas en todo el territorio nacional y esto hace que el sector cobre músculo y dinamismo y tracciona a la construcción privada. El índice Construya, que no hace el Gobierno, habla de una recuperación importante. Esperemos que sea sostenida y no simplemente un rebote, eso es parte de la tarea. Vemos muy bien lo relacionado a la actividad industrial, eso es empleo de calidad, bien remunerado, que es de esos sectores que generan bienes exportables. El campo, a partir del aumento de los commodities, tiene una perspectiva vigorosa a pesar de la sequía en la zona núcleo. Pensamos que vamos a tener, con los rindes que tengamos, precios muy altos a nivel internacional. El sector de maquinaria agrícola, ahí tiene los niveles más altos en años aun en pandemia.

– T: ¿La situación del dólar está controlada?



– C: Hubo una gran apuesta a la devaluación. Lo vimos en el comportamiento del mercado, en la profecía autocumplida de los consultores de Buenos Aires y medios que fogoneaban la devaluación en octubre. Con mucha pericia y prudencia, se empezó a trabajar para demostrar que no había argumento para la devaluación en la Argentina. Eso sólo iba a traer más pobreza, más aumento de precios. Tenemos como tarea primordial bajar la pobreza y sostener los precios… Hoy se alejó ese fantasma de corrida y estamos conformes con la política cambiaria que estamos sosteniendo.