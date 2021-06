Cafiero le respondió a Luis Juez: “La violencia nunca es el camino” – Télam

Cafiero: “Declaraciones as contribuyen a generar en la Argentina una cultura poltica de odio e intolerancia

El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, afirm que “la violencia nunca es el camino”, al responder declaraciones del diputado nacional de Juntos por el Cambio por Crdoba Luis Juez, quien en una entrevista televisiva afirm que le daban ganas de “cagar a trompadas al funcionario” cada vez que lo ve.

“Hay dirigentes de la oposicin que no toman real dimensin de lo que dicen. Declaraciones as contribuyen a generar en la Argentina una cultura poltica de odio e intolerancia. La violencia nunca es el camino”, seal Cafiero en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

Hay dirigentes de la oposicin que no toman real dimensin de lo que dicen. Declaraciones as contribuyen a generar en la Argentina una cultura poltica de odio e intolerancia. La violencia nunca es el camino. https://t.co/zvlO7C8NPo Santiago Cafiero (@SantiCafiero) June 26, 2021

Cafiero respondi as a las declaraciones que das atrs realiz Juez al canal La Nacin +, donde dijo: “Cuando lo veo (a Cafiero) me dan ganas de cagarlo a trompadas. Es un pedante y un pelele. No puedo creer que sea jefe de Gabinete, es cada vez ms pavote”.

El exintedente de Crdoba tuvo a principios de ao expresiones similares para con el presidente Alberto Fernndez, al asegurar que quera “ir a cagarlo a trompadas”, tras una declaracin del Jefe de Estado que no fue de su agrado.