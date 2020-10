Cafiero: “Nosotros no venimos a escudarnos en una crisis global, ni a decir que pasaron cosas”

Informe de gestión de Cafiero en el Congreso. NA.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reconoció durante la tarde de este miércoles ante el Senado que el segundo trimestre del año será “histórico” por lo malo que fue pero afirmó, con una alusión a la gestión anterior, que el Gobierno “no viene a poner excusas” ni “a decir que pasaron cosas”.

Cafiero señaló que el segundo trimestre tuvo “la mayor caída del PBI de la Argentina en toda su historia” y que “el INDEC exhibió que la pobreza 5,5%; la indigencia 2,8% y el desempleo 2,5%”.

“Es cierto que nosotros no venimos a poner excusas y no venimos a escudarnos en que esto es una crisis global. Es evidente que hay una crisis global pero no venimos a contentarnos con describir los datos ni a echarle la culpa a nadie ni a decir que pasaron cosas, sino a ver cómo ponemos las cosas en orden entre todos”, señaló Cafiero.

Noticias relacionadas

Entre los temas principales encarados por Cafiero en su disertación ante el Senado, se destacan los detalles sobre la circulación entre provincias en plena pandemia, el ATP, la deuda externa de la Argentina y también los fuertes incendios que azotan a varias provincias del país.

Cafiero, envió esta tarde un mensaje a la oposición en el Senado al deslizar que un sector de la política busca “ventaja” en medio de la pandemia y llamó a “encontrar el camino” aun “con disidencias”.

“La pandemia nos confundió con falsas noticias, tergiversaciones en los medios, mensajes peligrosos para la integridad. Desde los medios y desde la política tenemos que tener un compromiso ético con la comunicación”, señaló el funcionario.

Y en el mismo sentido, agregó: “La pandemia también nos empujó al desánimo social y personal, no la ayudemos buscando la ventaja política. Estamos en el camino indicado y podemos, con nuestras disidencias, encontrar el camino más adecuado para levantarnos una vez más”.