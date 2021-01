Cafiero planteó “avanzar en una agenda que contemple las mismas oportunidades para todos” – Télam

Cafiero: “Hay una asimetra que debe ser corregida a partir de una mirada federal”.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, planteó “avanzar en una agenda que contemple las mismas oportunidades” en todo el país y señaló que los gobernadores del NEA y NOA expresaron en la reunión del Norte Grande, en Chilecito, “las asimetrías y la desproporción que hay en las oportunidades en sus territorios respecto de la Ciudad de Buenos Aires”.

En una entrevista con Télam en su despacho de Casa Rosada, Cafiero dijo que luego del encuentro de los gobernadores del NG con el presidente Alberto Fernández se busca “avanzar en una agenda que contemple las mismas oportunidades para todo el territorio nacional”.

Ejemplificó que “para dar una idea, el PBI (Producto Bruto Interno) per cápita de la Ciudad de Buenos Aires es seis veces el de la provincia de Misiones”.

Télam: ¿Con los gobernadores coincidieron en las asimetrías que hay en el norte respecto a la centralidad del país?

Cafiero: La primera reunión fue en Resistencia, Chaco, y esta fue la segunda. A partir de allí, con diferentes colores políticos, porque hay peronistas y radicales, encontraron un método de trabajo con diferentes puntos. Todos esos puntos lo que buscan, lógicamente es el desarrollo del norte. Avanzar en una agenda de desarrollo, productiva, y sobre todo una agenda que permita tener las mismas oportunidades en todo el territorio nacional.

T: ¿Todos pidieron lo mismo, más allá de esas diferencias políticas, por ejemplo con Jujuy y Corrientes respecto del Gobierno nacional?

C: Todos plantean tener las mismas posibilidades para desarrollar su territorio y desarrollar políticas públicas en su territorio, y sobre todo para que los habitantes de cada una de esas provincias tengan la posibilidad de poder desarrollarse, como dice el Presidente (Alberto Fernández), de poder vivir en el lugar que desea y llevar adelante todo su potencial creativo y proyecto de vida. Que no sea que tenga que viajar a Buenos Aires, que parecería ser el único lugar donde se encuentran las oportunidades. A las claras de que que hay una asimetría que debe ser corregida a partir de una mirada federal.

“Los gobernadores se quejaron porque claramente muchos de ellos no recibieron ni una obra pública nueva en cuatro años””

T: El día anterior se desarrolló una reunión de las Capitales Alternas ¿Qué balance hace de ella?



C: Es el trabajo que hacen los ministros, ministras, secretarios y secretarias de Estado con sus contrapartes provinciales, y todos esto es un trabajo que se viene haciendo desde el inicio de la gestión, con una puesta en común de cual es el estado de situación para firmar convenios y acuerdos para potenciar el trabajo de desarrollar no solo las capitales alternas sino las provincias.

Cafiero particip en la localidad riojana de Chilecito de la reunin del Gran Norte.

T: ¿Esas asimetrías, en parte, con estas inversiones, se tratan de acortar?

C: Sí, lógico. Hay por ejemplo una ruta que une la ciudad de La Rioja con Chilecito, la segunda ciudad en cantidad de habitantes de la provincia, que se licitó y se comenzó la construcción hasta el 2015, pero en 2016 se ralentizó y en 2017 se abandonó. Es una obra que generaba la conectividad necesaria para estimular el intercambio entre estas dos ciudades y que acortaba casi 100 kilómetros la distancia. Es importante ver cómo durante cuatro años hubo una decisión política, una mirada muy discriminatoria hacia el interior de nuestro país, una mirada fundamentalmente porteño céntrica que hizo que los recursos se quedaran acá en la ciudad de Buenos Aires.



Hemos visto como se ha embellecido la ciudad de Buenos Aires, pero lamentablemente eso no fue gracias a una gestión que uno pueda valorar en términos de prioridades. Eso fue en detrimento de las obras necesarias y prioritarias del resto de las provincias argentinas, y en el norte quedó muy marcada. El gobierno anterior lo que hizo fue el Plan Belgrano, con muchas pompas y con status de ministerio, y sin embargo no avanzó en nada.

T: ¿Los gobernadores se quejaron puntualmente de esos últimos cuatro años?

C: Sí, los gobernadores se quejaron porque claramente muchos de ellos no recibieron ni una obra pública nueva en cuatro años. Y por ejemplo esta obras que te estoy comentando, como la ruta 73, directamente se suspendió. Ni siquiera era una obra nueva, era una a continuar y no se hizo.

T: En esa línea el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, dijo ayer que ese dinero se fue a la ‘bicicleta financiera’ en lugar de hacer obras.

C: Bueno eso es en el marco del gran endeudamiento en el que nos sumergió Macri, muy profundo, y hoy estamos con mucho trabajo intentando resolverlo. Y ese endeudamiento fue hacia la especulación financiera, no fue un endeudamiento para continuar estas obras o equidad territorial. Eso es lo que el ministro del Interior refleja como la ‘bicicleta financiera’, en el marco de ese endeudamiento desbocado del macrismo.

T: El Presidente habló de la federalización y puso el ejemplo de que un niño de 12 años no se vaya de su ciudad, como le pasó al padre. ¿Cómo se puede lograr esa idea de que cada uno se quede en el lugar que eligió?

C: Hay un desafío que interpela a la política. Me parece que el Presidente lo pone incluso desde un testimonio personal muy conmovedor, pero hay una tarea que evidentemente está vacante, que es que la política debe construir las posibilidades de los que los argentinos y argentinas se desarrollen en las ciudades y pueblos de las provincias que deseen y no tengan que andar deambulando por el país en busca de esas posibilidades. Interpela a la política, no a la del Gobierno nacional solamente, sino también exige la articulación política y que no haya banderías políticas o electorales. De allí la importancia de esta agenda que lleva el Norte Grande, que no se mezcla con lo electoral. Hagamos políticas de estado, a partir de fijar estas pautas de desarrollo territorial, en búsqueda de esta equidad para poder generar las posibilidad de que un chico de 12 años, como decía el Presidente, tenga las mismas posibilidades que uno de la misma edad del resto de las provincias argentinas.

T: ¿Cuál fue la inversión total que anunció el Gobierno nacional en la reunión de ayer de las Capitales Alternas?

C: Entre las inversiones que ya se vienen haciendo y las que se anunciaron, son más de 25.700 millones de pesos en total, destinados a obras de rutas, gasoductos y programas de inversión, que tienen que ver con el desarrollo de la industria textil en la provincia y con el impulso a la generación empleo. Solo la obra de las ruta 73 son 12.000 millones de pesos. Además el ministro (de Ambiente y Desarrollo Sostenible) Juan Cabandié llevó un programa con una inversión de 54 millones de pesos de equipamiento para Chilecito, con camiones, palas hidráulicas, es decir un conglomerado de herramientas que ya se llevaron y empiezan a funcionar. La política de las capitales alternas genera esa visión federal, que abandona el ámbito de lo discursivo y lo lleva al plano de lo real.