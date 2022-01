Cafiero regresa al país con un ‘firme apoyo’ de EEUU a la negociación ante el FMI

El canciller Santiago Cafiero cerró este miércoles su visita a Washington, donde recogió el «firme apoyo» político del gobierno de Joe Biden a las negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por la deuda de 44 mil millones de dólares que la administración de Mauricio Macri contrajo con el organismo multilateral, en 2018.

Así, el jefe de la diplomacia argentina mantuvo encuentros con el secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken; la presidenta de la Cámara de Representantes, la líder demócrata Nancy Pelosi, y el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de ese país, Bob Menéndez.

La actividad oficial del canciller sumó este miércoles (último día de su estadía en Washington) un encuentro bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España, José Manuel Albares, a quien agradeció el respaldo del gobierno de Pedro Sánchez a las negociaciones con el FMI.

Cafiero desplegó una intensa agenda de trabajo en tres días. (Foto Departamento de Estado de EEUU)

El jefe del Palacio San Martín también recibió este miércoles a los representantes de los principales «Think Tanks» de los Estados Unidos en la sede de la Embajada argentina, donde se remarcaron las coincidencias centrales de los EEUU y Argentina, «basadas en relaciones de amistad, valores compartidos y mutuo interés estratégico», señalaron desde el Palacio San Martín.

Con todo, el encuentro de mayor voltaje político que mantuvo el canciller en Washington fue el que sostuvo este martes con Blinken – hombre fuerte de la administración de Joe Bien– en la sede del Departamento de Estado.

En la entrevista de casi una hora, que los cancilleres tuvieron en el salón Thomas Jefferson del edificio Harry Truman, sede del Departamento de Estado, se destacó el «excelente nivel» de la relación bilateral y el diálogo «franco y fluido» entre las administraciones de Alberto Fernández y Joe Biden.

Valuable conversation today with Argentine Foreign Minister @SantiagoCafiero about our countries’ many shared interests. I congratulated him on Argentina’s election as President of @UN_HRC and look forward to our work to promote democracy and human rights in the hemisphere. pic.twitter.com/MODW11Bnkd

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 18, 2022