Cafiero resaltó la necesidad de insertar a las pymes en las cadenas globales de valor – Télam

El canciller Santiago Cafiero plante este la necesidad de apoyar la utilizacin de tecnologas emergentes para que las pymes mejoren sus procesos, productos y servicios y potencien su insercin en las cadenas globales de valor, al participar en la Sesin de Ministros de Comercio e Inversiones del G20 que se lleva a cabo en Sorrento, Italia.

«El G20 debe contribuir a fomentar su competitividad en los mercados globales y considerar todos los desafos que enfrentan, incluidos los relacionados con el acceso al financiamiento y la informacin, la creacin de capacitacin, el acceso y la transferencia de tecnologa, la facilitacin del comercio, la adaptacin a las innovaciones, las barreras arancelarias y no arancelarias», dijo Cafiero.

La reunin de Cancilleres y Ministros de Comercio del G20 estuvo concentrada en la puesta en comn de propuestas concretas para estimular el comercio y la inversin y, fundamentalmente, en estrategias para que las ganancias de los flujos de comercio e inversiones se distribuyan ms equitativamente entre los pases.

“La recuperacin del sector de los servicios tambin podra contribuir a los esfuerzos de diversificacin econmica, incluso para las economas que dependen de los productos bsicos, especialmente los pases en desarrollo, con especial nfasis en el empoderamiento de las mujeres y los jvenes”, aadi el Canciller

Adems, Cafiero sostuvo que la crisis sanitaria “afect fuertemente los flujos de inversin a nivel mundial y, en un contexto de incertidumbre sobre los procesos de recuperacin, es fundamental forjar un entorno de transparencia y facilitacin de la inversin para el desarrollo que promueva inversiones sostenibles».

En ese sentido subray que “un elemento central en la etapa post pandmica consiste en el intercambio de informacin y los mtodos efectivos para identificar oportunidades de inversin sostenible, lo que estimula el flujo de capital privado y tecnologa, y contribuye al desarrollo econmico de todos”.

El acceso a las vacunas y los tratamientos para controlar la pandemia COVID tambin fue materia de debate, por lo que se destac el acceso equitativo a las vacunas y la diversificacin de plataformas productivas que garanticen el acceso para todos los pases.

En este sentido, Cafiero destac el rol de la Argentina y Mxico como plataformas productivas de las vacunas para proteger a los pases de la pandemia.

Sobre la reforma de la OMC y los temas pendientes del organismo, Cafiero enfatiz que se debe lograr “un enfoque equilibrado para que tengamos xito en nuestros esfuerzos por lograr un entorno de inversin y comercio abierto, inclusivo y equitativo”.

“Argentina sigue apoyando los compromisos del G20 para emprender la reforma necesaria de la OMC, mejorar as su funcionamiento y adaptar la Organizacin a las nuevas realidades», seal.

Al respecto, entendi que «el G20 debe contribuir transmitiendo un mensaje contundente a favor de la importancia del sistema de comercio multilateral basado en normas, ya que ningn otro foro est en mejor posicin que la OMC para garantizar la transparencia y la previsibilidad de los flujos comerciales”.

La Argentina, junto con otros miembros del G20, reiter su tradicional posicin de que los subsidios agrcolas causan graves distorsiones al comercio mundial y que la negociacin sobre este tema est sumamente retrasada respecto de las negociaciones sobre temas industriales, por lo que es muy necesario una urgente reforma.

En este sentido, el Canciller expres en su intervencin que nivelar el campo de juego no puede referirse slo a los subsidios industriales sino tambin a los agrcolas, largamente postergados en las negociaciones multilaterales.

“Nuestro pas apoya una OMC fortalecida que pueda abordar los desafos presentes y futuros del comercio internacional, incluidos los nuevos asuntos comerciales. Pero tambin creemos que debemos resaltar la idea de que hay mandatos acordados multilateralmente que no se han cumplido, y no se deben dejar de lado para no promover una mayor fragmentacin de los espacios y temas de negociacin”, concluy.