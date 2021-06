Cafiero: “Sigamos haciendo obras y trayendo vacunas que tenemos que poner a la Argentina de pie” – Télam

Santiago Cafiero ratific el compromiso del Gobierno en “trabajar duramente para resolver las muertes evitables”.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destac el objetivo del Gobierno nacional de “poner a la Argentina de pie” a travs de la construccin de obras pblicas y la adquisicin y elaboracin de vacunas contra el coronavirus y afirm que la actual gestin “no vino para mirar para otro lado” y que por ese motivo “no lo define una frase”, sino que “lo definen los hechos”.

“Este es un Gobierno que no vino a mirar para otro lado, este es un Gobierno al que no lo define una frase, lo definen los hechos; sigamos construyendo rutas, sigamos haciendo obra pblica, sigamos trayendo vacunas que tenemos que poner a la Argentina de pie”, dijo Cafiero que encabez en el Museo de Casa Rosada en el marco del “Da internacional de la Seguridad Vial”, en el que anunci obras.

El funcionario sostuvo que “el desafo de la pandemia (por coronavirus) no puede perder de vista las prioridades fijadas y las otras urgencias”, an cuando “en 18 meses de gestin, 15 son en pandemia”.





Cafiero, en Da de la Seguridad Vial: Vamos a trabajar duramente para resolver muertes evitables

En ese marco, dijo que el Gobierno nacional no se desva de su objetivo de “avanzar en las demandas pendientes”, como los problemas de inseguridad vial y expres el reconocimiento a los familiares de vctimas de accidentes porque “transformaron el dolor, el duelo, en lucha”.

“Los familiares (de las vctimas de accidentes de trnsito) son un testimonio y son un ejemplo”, dijo Cafiero respecto a la forma en que transformaron su dolor y su duelo en lucha.

Agreg que “a la lucha la transformaron en polticas concretas, en demandas concretas para que la poltica pblica pueda desarrollar las herramientas necesarias” para que obras viales y seguridad vial tengan la misma mirada.

“Una planilla no nos describe, un ndice no nos describe, tenemos que trabajar diariamente con compromiso para resolver esas muertes que son evitables y generar mecanismos de mayor seguridad”” Santiago Cafiero

“Hay una mirada nica sobre la seguridad vial, para que se integren las obras viales y de transporte”, dijo el ministro coordinador y agreg que con ese sentido trabajan los ministros de Transporte, Alexis Guerrera; de Obras Pblicas, Gabriel Katopodis; de Turismo y Deportes, Matas Lammens; de Seguridad, Sabina Frederic; y de Salud, Carla Vizzotti.

Para Cafiero “la soberana de un pas se construye con polticas pblicas concretas”, en este caso “para evitar muertes”.

“Estas son muertes que son evitables, y es responsabilidad del Estado avanzar en polticas pblicas necesaria para evitar estas muertes. Por eso presentamos hoy esta propuesta con perspectiva de seguridad vial, que articular y pone a disposicin del Estado, y no solo la Agencia de Seguridad Vial, todos los recursos”, remarc.

Cafiero consider tambin que ms all de abordar la problemtica de los accidentes y de analizar los nmeros, es necesario “abrazar a la victima” porque “una planilla no nos describe”.

“Una planilla no nos describe, un ndice no nos describe, tenemos que trabajar diariamente con compromiso para resolver esas muertes que son evitables y generar mecanismos de mayor seguridad”, aadi.

Por ese motivo, Cafiero insisti en que “hay otros ministerios involucrados” en la tarea, y “est todo el Gobierno trabajando integralmente para avanzar en polticas de mayor seguridad vial en el pas”.

Inversiones

A su vez, el ministro Katopodis, explic que con su par de Transporte trabajan en “priorizar y localizar inversiones” para “ir bajando los niveles de accidentes viales”.

El ministro seal que esa tarea se hace consultando a “familiares organizaciones que vienen batallando con estos temas” y explic que se avanz en el diseo de un “mapa, un sistema de semforo que tiene que permitir una mejor caracterizacin de dnde hacer las inversiones” para resolver la inseguridad vial.

Da Nacional de la Seguridad Vial Anunciamos junto a @MindeTransporte la ejecucin de 277 obras y proyectos a lo largo de 14.170 km de ruta y vas de circulacin en las 23 provincias y CABA, para reducir el ndice de siniestros y promover la seguridad vial en todo el pas. pic.twitter.com/39eG8SElF2 Ministerio de Obras Pblicas (@ObrasPublicasAR) June 10, 2021

Ejecucin de obras

El anuncio comprende la ejecucin de 277 obras y proyectos durante el perodo 2021-2027 en las 23 provincias del pas y la Ciudad de Buenos Aires, que se extendern sobre 14.170 kilmetros de rutas y vas de circulacin y que est previsto que generen 12.300 empleos directos.

El plan tiene como objetivo el trabajo articulado de ambos ministerios para reducir el ndice de siniestros y promover la seguridad vial en todo el territorio argentino.

Guerrera, por su parte, dijo que hoy “se marca como un hito la problemtica de los accidentes de trnsito y la inseguridad vial” y dijo que la siniestralidad “no solamente se supera con la obra pblica sino tambin con la participacin de la ciudadana”.

El ministro destac la poltica de “Estado presente” a travs de la “obra pblica para bajar la siniestralidad” y describi en ese sentido obras en pasos a nivel y peatonales y puentes.

En cuanto al plan de Obras y Proyectos de Seguridad Vial, se explic que est conformado por 277 intervenciones, 110 obras vigentes y 167 a iniciar.

De acuerdo al anuncio de Cafiero, en adelante se har un trabajo conjunto sobre los Indicadores de Seguridad Vial para la construccin de un ndice de Criticidad, que permita establecer prioridades en las inversiones en el marco del plan de obras..

El indicador ser elaborado por los ministerios de Obras Publicas y de Transporte, y comprende la planificacin y coordinacin de polticas pblicas y colaboracin en las campaas de concientizacin sobre seguridad vial.

En cuanto al plan de Obras y Proyectos de Seguridad Vial, se explic que est conformado por 277 intervenciones, 110 obras vigentes y 167 a iniciar.

En tanto, desde el Ministerio de Transporte, estn vigentes 3 intervenciones y 57 son proyectos a iniciar, que sern desarrollados por dicho organismo, la Administracin de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), segn se consign.