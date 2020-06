Cafiero sobre cuarentena en el AMBA: “Calculo que el jueves las autoridades decidirán”

Las Hospitales Modulares de Emergencia de los partidos bonaerenses de Almirante Brown y de Hurlingham, dos de los 12 que se construyeron y fueron equipados en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, comenzaron a recibir a los primeros pacientes con coronavirus. Sobre esto el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, habló con Canal 26 y la situación sanitaria ante el aumento de casos.

Según fuentes oficiales, en Hurlingham fueron internados en las últimas horas los primeros ocho pacientes en el Hospital Modular, de los cuales seis son casos positivos de Covid-19 confirmados y 2 sospechosos. En tanto, en Almirante Brown ingresaron otros dos pacientes.

Your browser does not support the video element.

“Pusimos el mayor esfuerzo para que el sistema de salud pueda responder en esta etapa. Son obras que permiten estar mejor preparados para este momento que es el más difícil de la pandemia”, comentó Katopodis.

“Hoy tenemos el 50% de las camas ocupadas, sin estas obras estaríamos en una situación mucho más grave. Son obras que nos obligaron a poner en funcionamiento la red pública de salud”, expresó.

“Todo lo que hemos hecho en materia sanitaria va a fortalecer el sistema de salud que cumplirá una función muy importante con la última tecnología. Hemos podido lograr esto porque trabajamos en equipo”, dijo.

“El hospital modular es una construcción rápida que permite seguir construyéndose una vez pasada la pandemia. Estamos integrando el sistema y fortalecer lo que ya existía. Sin esta inversión hoy estaríamos con una presión mucho más exigente en el sistema de salud”, comentó.

“Probablemente estemos a las puertas del pico y si aumentan los casos no podemos flexibilizar. No podemos aflojar, tenemos bien en claro las preocupaciones que hay. El Presidente sabe cómo tomar decisiones para salir de la mejor manera de esta pandemia y poder reconstruir la economía”, cerró.

Your browser does not support the video element.

Los otros Hospitales Modulares construidos en el marco de la Red de Emergencia Sanitaria Federal Covid-19 se encuentran ubicados en los partidos de Florencio Varela, Quilmes, Tres de Febrero, Moreno, Lomas de Zamora, General Rodríguez, Mar del Plata, Resistencia (Chaco), Gran Córdoba y Granadero Baigorria (Santa Fe), y una vez que pase la pandemia quedarán para toda la comunidad.

Las unidades están equipadas con un total de 840 camas de terapia intensiva e internación, 276 respiradores y 24 ventiladores de transporte.

Y cuentan, además, con monitores multiparamétricos, ecógrafos portátiles, tensiómetros, electrocardiógrafos y equipos de rayos X, entre otros insumos que permitirán brindar la mejor atención a las personas afectadas por el coronavirus.