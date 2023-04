Cafiero y la funcionaria estadounidense Wendy Sherman se reunieron en la Cancillería

El canciller Santiago Cafiero recibió este viernes en el Palacio San Martín a la subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, en un encuentro en el que analizaron los principales temas de la agenda bilateral, regional e internacional, en seguimiento de lo establecido en la reciente reunión que mantuvieron los presidentes Alberto Fernández y Joe Biden, el 29 de marzo en la Casa Blanca.

Del encuentro de trabajo, según lo informado por Cancillería, también participaron la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, y la jefa de Gabinete de la Cancillería, Luciana Tito, mientras por Estados Unidos estuvieron el embajador Marc Stanley, el subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Ricardo Zúñiga, y el director de Cono Sur del Consejo de Seguridad Nacional, Lorenzo Harris, junto a otros funcionarios.

Durante el encuentro, Cafiero destacó el «diálogo franco y permanente» que existe entre los dos gobiernos y resaltó que «Estados Unidos es un socio fundamental para nuestro país en materia de comercio e inversiones».

Según el Palacio San Martín, el canciller evaluó además que «los logros alcanzados por la Argentina en la definición de su situación financiera internacional, cuya negociaciones contaron con un consistente apoyo del gobierno del presidente Biden, ofrecen un contexto favorable para trabajar conjuntamente en una nueva corriente de inversiones productivas en sectores estratégicos como minería de litio, hidrocarburos, alimentos, economía del conocimiento y energías renovables, fundamentales en un contexto global de incertidumbre».

En este marco de entendimiento mutuo, Cafiero abogó por un «pronto restablecimiento» del Sistema General de Preferencias para Argentina y resaltó que la Argentina requiere la colaboración de las autoridades de Estados Unidos para superar los desafíos que han comprometido el acceso al mercado estadounidense en materia de investigaciones de defensa comercial llevadas adelante sin el debido sustento, y que afectan algunas exportaciones argentinas, como es el caso del biodiésel».

La reunión entre Cafiero y la número dos del Departamento de Estado de los Estados Unidos sirvió además para abordar cuestiones relacionadas con la electromovilidad.

A real pleasure to meet with American Chamber of Commerce representatives in Buenos Aires, hear how U.S. companies benefit people in both countries, and discuss how we can foster sustainable and inclusive economic growth, together. pic.twitter.com/0Uow7eqUCD

— Wendy R. Sherman (@DeputySecState) April 14, 2023