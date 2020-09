Caída de bolsas por informe de la Fed

las declaraciones de la Reserva Federal,

· las persistentes malas noticias sobre China y

· el poco descenso en el desempleo en EU.

Las tasas bajas son un impulso a las bolsas, pero el banco central no habló de aumentar la compra de bonos, medida que ha impulsado el rally bursátil.



El miércoles, la Reserva Federal dijo que no subirá las tasas de interés desde su nivel cercano a cero por años. Después de una reunión de política de dos días, la Fed publicó nuevas proyecciones en las que 13 de 17 funcionarios dijeron que esperan mantener las tasas cerca de cero hasta 2023.



Un comunicado de la Fed dijo que mantendrá las tasas cerca de cero hasta que vea evidencia de un mercado laboral y la inflación en camino de superar el 2% durante un período de tiempo significativo. “Establecieron un listón enormemente alto para subir las tasas. Ese es el resultado final”, dijo el execonomista de la Fed Roberto Perli a The Wall Street Journal. Las acciones en EU retrocedieron ligeramente después de la noticia.



Si bien el dinero barato estará disponible por mucho tiempo, la Fed omitió referirse a una mayor compra mensual de bonos, un elemento que ha sustentado el rally bursátil de los últimos meses.



China



Las últimas proyecciones de la Fed coincidieron con los nuevos datos publicados sobre su situación comercial con China. El país sigue envuelto en una guerra comercial desordenada con China, instigada por el presidente Trump que se ha agravado por la propagación del coronavirus y los flujos de inversión entre China y los EU ahora han caído a su nivel más bajo en casi una década en la primera mitad del año.



Un informe de la consultora Rhodium Group y el Comité Nacional de Relaciones entre Estados Unidos y China, una organización no gubernamental, dijo que los flujos de capital entre los dos países ascendieron a 10,900 millones de dólares en los primeros seis meses de 2020, menos que en cualquier período desde 2011.



El desempleo



Por último, el reporte semanal de nuevas solicitudes de desempleo se ubicó en 860,000, incumpliendo el descenso esperado por los mercados y marcando una lenta recuperación del mercado de trabajo en Estados Unidos.



Por el lado positivo, las solicitudes continuas bajaron fuertemente, hasta los 12.6 millones, superando lo estimado por los analistas.

La administración Trump presuntamente está presionando para que los inversionistas estadounidenses sean el propietario mayoritario de la rama estadounidense de TikTok, después de la noticia de un acuerdo con Oracle que dejaría el control en manos de la firma china ByteDance.

La oferta pública inicial de la empresa de software y la nube Snowflake fue otro evento importante el miércoles, ya que se convirtió en la oferta pública de software más grande de todos los tiempos. El precio de las acciones de la empresa se duplicó rápidamente desde su precio de lista inicial de 120 dólares, cerrando el día por encima de los 250.