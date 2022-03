CALEIDOSCOPIO | 7 miradas

En su obra Caleidoscopio Ray Bradbury es capaz de convertir el horror en poesía. Se muestra un gran conocedor del alma humana. Para el autor el hombre es grandioso a pesar de sus miserias, o precisamente por ellas. Por su capacidad para sobreponerse y distinguir “la voz de Dios confundiéndose entre los resplandores cristalinos de las grandes joyas del espacio”. Este pantallazo de las rutinas políticas argentinas no reconoce un resplandor que tanta falta nos hace.

El canciller Santiago Cafiero aseguró que el peronismo ya piensa en la reelección de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales de 2023. «Muchos compañeros van a desear que continúe».

«Tenemos que poder, a partir de la fortaleza de la recuperación económica, encontrar los mecanismos necesarios para ir bajando la inflación y que el esfuerzo de los argentinos no se vaya por la canaleta de los precios…nosotros los vamos a cumplir. Estoy muy convencido de que entonces el Presidente va a poder reelegir, si lo desea, pero va a haber muchos compañeros y compañeras que vamos a desear que él continúe en la gestión»

“Ya estamos pensando en la alternativa de que Alberto Fernández continúe un período más; si, somos peronistas. La columna vertebral del Frente de Todos es el peronismo.”

Tras la reunión con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, el canciller destacó que «se pudo lograr, entre otras cosas, que Estados Unidos termine acompañando una resolución satisfactoria para el problema de deuda que tenemos».

“Yo estoy acá para darles felicidad a todos y a todas. Esa es la primera tarea, porque soy un peronista”, comentó el Presidente.

Con un ojo ya puesto en 2023, los dos bloques del radicalismo en Diputados se juntaron. Las diferencias perduran, las elecciones se acercan. El concepto: “Vamos a tener un presidente radical tengan confianza», Gerardo Morales dixit. Hubo paneles sobre economía, justicia y seguridad. Asistieron Javier González Fraga y Eduardo Levy Yeyati.

Son 45 diputados radicales divididos en dos bloques: la UCR, 33 miembros, -Mario Negri- y Evolución, 12 legisladores – Rodrigo de Loredo-.

Morales y Martín Lousteau acordaran la unidad del Comité Nacional para intentar una única bancada radical en la Cámara baja. No hay plazo fijado ni herramientas a mano.

“Es necesario abrazar lo que el partido alguna vez fue que es el reformismo. Hay que mostrarle al país lo que vamos a proponer a una sociedad alicaída, escéptica y enojada.” Lousteau.

«Hay una tensión pacífica con el PRO. No somos dueños ni aceptamos que otros se crean dueños de la coalición…Somos un partido de gestión. No nos corran con que no sabemos gobernar». Morales.

«Ojo con tirar de la cuerda, ojo con escuchar a algunos que profesan el cuanto peor, mejor. «Hay una desesperación por sumar. Pero ¿se puede sumar hasta el infinito para llegar al gobierno? Estoy a favor de la ampliación, no de amontonarse.”

«Los problemas de la Argentina están por encima de los matices o cualquier diferencia que pueda existir hacia adentro de la UCR y de Juntos por el Cambio. La unidad del partido y del espacio están fuera de discusión y es una garantía». De Loredo.

El Auditoría General de la Nación Miguel Ángel Pichetto; “la coalición opositora debe prepararse para gobernar el país en 2023. El espacio político tiene que recuperar al electorado joven».

«Tenemos que prepararnos para gobernar el país. En La Cámpora reflejan ideas de los 70, atrasan. Miran un mundo idílico con una revolución que nunca se hizo. Cuba o Venezuela son países miserables, viven en la oscuridad, hasta carecen de energía».

«Hay que contenerlos y recuperarlos en las últimas elecciones legislativas, gran parte del electorado joven optó por los «libertarios».

A todo esto, Diego Santilli lo visitó en nombre de Horacio Larreta. Lo convidó a sumarse a su campaña. El señor Pichetto rehusó. Adhiere a Mauricio Macri.

El llamado peronismo ‘republicano’ es la cuarta fuerza en la conducción nacional de Juntos por el Cambio Son fundadores, léase, el PRO, la UCR y la CC. Se suma Ramón Puerta, ex gobernador de Misiones, alejado ya de su provincia. Son un añejo grupete político. Miguel Pichetto-Emilio Perina- Raúl Granillo Ocampo-Eduardo Camaño- Juan Carlos Romero- Claudia Rucci- Joaquín de la Torre- Andrés Cisneros. La apuesta: Pichetto presidente.

«Es el peor Gobierno de la historia que yo conocí. O sea, por lo menos, desde 1960. Tiene todos los defectos juntos. Por primera vez está por acertar algo, tomando el dinero más barato del sistema financiero y sigue dando vueltas. Lo ideal sería tener superávit fiscal y no necesitar plata, pero cuando tenes que pedir plata prestada, lo mejor es que el FMI te la quiera prestar. Alberto Fernández no está capacitado para el cargo. “

-Los peronistas no tenían donde ir. Los vamos a ir trayendo. El peronista no es de izquierda, es de vanguardia. El kirchnerismo es de izquierda y le gusta aplastar al que piensa distinto.

Kicillof relanzó su proyecto “6 x 6” – ya presentado en diciembre: “A seis años de atraso por las políticas neoliberales y por la pandemia vendrán seis años de recuperación». Es mentor en números de la Vicepresidenta.

“Las retenciones deben subir en forma urgente. Los precios internacionales vuelan y nosotros no podemos cruzarnos de brazos”. Dijo el soldado K Roberto Feletti.:

“No boicotear el acuerdo con el FMI en el Parlamento, solo si Alberto toma medidas para que la guita la pongan los poderosos” opinó otro soldado: Máximo Kirchner.

Los libertarios de Javier Milei y José Luis Espert irrumpieron como la tercera fuerza mejor posicionada para el 2023, debajo de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. En el estudio es de CB Consultora Opinión Pública.

A nivel fuerzas, aparece la primera (quizá ya no tan) sorpresa: los libertarios figuran en tercer lugar, con 9,5%. Si bien no parece un número tan alto, es casi la mitad de lo que obtiene el Frente de Todos (22,5%) y un tercio de Juntos por el Cambio (29,2%). El resto se completa con los indecisos (18,9%), ninguno (11,3%), otro (6,1%) y el Frente de Izquierda (2,7%).

​Milei tiene 50,6% de positiva y 35,4% de negativa, contra + 38,2% y – 35,4% de Espert. En ambos casos completa el «ns/nc».

El Ministro de Defensa argentino se reunió con el embajador ruso Dimitri Feoktiskov. Hablaron sobre el caza MiG-35 volvió a ser ofrecido a la Fuerza Aérea Argentina. Las condiciones de financiamiento superan a la oferta china por los JF-17 Thunder. Rusia convino entrenar al personal de las tres fuerzas de forma gratuita.

Según el embajador Feoktiskov entre los acuerdos de cooperación militar suscriptos entre ambas naciones, se habrían incluido cursos específicos para submarinistas, aviadores y dotación de tanques, todos a cargo y coste de la Federación Rusa.

La asociación estratégica incluye instrucción a militares argentinos en aviones, helicópteros, blindados y submarinos rusos.

Todo esto ocurre mientras Occidente ha optado en su mayoría por un gigantesco pasó atrás con Moscú.