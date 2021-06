Califica periódico Alemán de mesiánico y autocrático a López Obrador

alemán Die Welt, que el comicio electoral y la votación en México “es en realidad una especie de referéndum sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, que gobierna cada vez de manera más autocrática”.

“Esto es exactamente lo que quería el presidente, que actúa de acuerdo con un claro esquema amigo-enemigo: o estás completamente a su favor o completamente en su contra; tratar a tu oponente político con respeto no es lo suyo.

“AMLO es un maestro de la pintura en blanco y negro, del afilado sí o no, del enfrentamiento implacable. Le gusta afirmar que México en realidad no está avanzando a través de procesos electorales democráticos, sino sólo a través de la movilización social permanente”, refiere el texto “Este mesianismo es incompatible con la democracia”, de Von Hildegard Stausberg.

Añade que las elecciones “allanaron el camino para este rebelde político” de Tabasco, además que recuerda que el presidente López Obrador militó en el PRI.

Refiere que el presidente de México “se siente tan comprometido con su credo estadístico como con su comprensión autoritaria del estado, que patrocina a los mexicanos”.

“Cuando el PRI permitió cautelosamente más democracia en la década de 1980 y buscó una apertura económica, AMLO se apartó de ella. Tres décadas después llegó al poder con su propio partido”, indica.

La historiadora y especialista en América Latina refiere que con la creación de Morena, López Obrador “ha estado usando esto en una locura casi mesiánica para transformar a México hacia una ‘Cuarta Transformación'”.

“Con su pretensión de una ‘Cuarta Transformación’, AMLO asciende hábilmente a otra, históricamente distante un nivel – muy por encima de la de los presidentes ‘normales'”, escribe.

La periodista menciona que el presidente López Obrador “divide claramente” a México en dos bloques: “aquí la gente, los buenos, allá los ricos, los malos”.

“AMLO justifica así una concentración sin precedentes de todos los procesos de la toma de decisiones en sí mismo”, señala.

“La estructura institucional de la Federación Mexicana vive actualmente un intento del Presidente de socavar por completo todas las fuerzas independientes”, añade.

Asimismo, la publicación alemana se refiere a una desacreditación por parte de López Obrador contra órganos como el Banco de México y el Instituto Nacional Electoral (INE) que “están a punto de romperse”.

También menciona una “venganza de AMLO” que se produjo rápidamente, por lo que “ya no prorrogaría el mandato del gobernador del Banco central”.

“AMLO ha sido durante mucho tiempo una espina clavada en el hecho de que el Banco central, de acuerdo con sus estatutos, usa los excedentes para pagar deudas externas y no llena las arcas del gobierno como él deseaba”, menciona.

AMLO tiene “políticas francamente arcaicas” sobre la política energética

Sobre la política energética, señala que López Obrador tiene “políticas francamente arcaicas”, además que cuestiona el papel del Partido Verde Ecologista de México, por la compra de refinerías y las energías alternativas.

“Esto es sorprendente cuando se considera la gran respuesta a la controvertida política ambiental del presidente populista de derecha Jair Bolsonaro en Brasil. Pero AMLO actúa como un ‘populista de izquierda’ y eso, hasta ahora, lo ha protegido”, dice.

Las fuerzas armadas se han convertido en un estado dentro de un estado

Escribe que en el gobierno de López Obrador, las Fuerzas Armadas “se han convertido en un Estado dentro de un Estado”, además que están involucradas en la lucha antidrogas.

“Ya se puede decir que la táctica del presidente de inducir al crimen organizado a ser más complaciente interviniendo con menos dureza ha fracasado”, opina.

Unión de partidos de oposición contra autoritarismo

En el texto se hace referencia a la unión del PAN y PRI, partidos de oposición que hacen “resistencia real” contra el Gobierno de López Obrador.

“Aquí es donde el autoritarismo vudú del presidente se encuentra con una resistencia real, donde se rechaza su estilo de gobierno retrógrado, así como sus mensajes políticos del pasado lejano”, señala.

“Es precisamente allí donde los estrechos vínculos económicos entre México y Estados Unidos son omnipresentes. Porque la alianza económica, a la que también pertenece Canadá, ha creado una dinámica propia, de la que los mexicanos se benefician enormemente. Sin embargo, hasta ahora no todas las clases sociales. Y del gran reservorio de los que se sienten abandonados, se alimenta el apoyo a AMLO.

“En consecuencia, cuanto más educada la gente, más fuerte es el rechazo al presidente”, señala otra parte del texto.

AMLO recomendó amuletos contra Covid-19

En el Die Welt se critica también que ante la pandemia por Covid-19, López Obrador recomendó a los mexicanos usar amuletos para combatir al coronavirus. Refiere que las estimaciones oficiales hablan de más de medio millón de muertos por SARS CoV-2.

Añade que empresas, en su mayoría pequeñas, “se han rendido” ante la pandemia.

“Diez millones de personas volvieron a caer por debajo del umbral de la pobreza. Pasarán varios años antes de que los impulsos de crecimiento del tiempo antes de que Covid-19 se pueda lograr nuevamente”, dice.

Destaca que después de asumir el cargo como presidente de México, López Obrador había aumentado los salarios mínimos y las pensiones y para estimular el crecimiento económico, “ahora tendría que depender más de un nuevo impulso a través de la inversión extranjera, un escenario prácticamente concebible en vista de las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos”.

Hace referencia a “los críticos del presidente”, que “temen que utilice la segunda mitad de su mandato constitucionalmente limitado de seis años para presentarse a la reelección”.