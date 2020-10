Caló apoyó a Fernández: “Con inversiones y producción sacará adelante a los 45 millones de argentinos”

Antonio Caló, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), respaldó las políticas puestas en practica por el Presidente de la Nación, Alberto Fernandez, afirmando que “Macri nos hundió en la tragedia económica y Alberto nos va a sacar adelante a los 45 millones de argentinos, no tengo dudas de lo que digo.”

En declaraciones al portal Telam, aseguró que “al Gobierno le toca enfrentar la pandemia que dejó Mauricio Macri, que no fue de salud, sino económica, y con la destrucción de miles de pymes y de trabajo argentino, con una deuda monstruosa de 50.000 millones de dólares”,

En este sentido, el dirigente gremial hizo un análisis particular en cuanto a su sector en el marco de la pandemia del Covid-19: “Estamos trabajando entre un 65 a un 70% de la actividad que tiene las empresas. No tuvimos despidos, no tenemos suspensiones, se están pagando las quincenas como corresponde, se cobró el aguinaldo y un bono por seis meses por cinco mil pesos.”

Sin embargo cuestionó a cierto sector de la prensa hegemónica porque “no dice la verdad y están hundidos en una grieta” y “además de criticar a Alberto Fernández, se la pasan hablando mal todo el día de Cristina, que fue dos veces presidenta de la Nación, ganó con el 54 porciento de los votos, y es vicepresidenta de la Nación.”

“Los medios defienden a Macri, que nos hundió en la desocupación, cerraron las empresas y nos dejó la Argentina con 40 % de pobres. Es una vergüenza”, concluyó Caló.