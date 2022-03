Caló defendió el aumento del 45% y avisó: «Si la inflación se mantiene, nada alcanza»

El líder de los metalúrgicos Antonio Caló defendió el aumento conseguido en paritarias, pero advirtió que «si la inflación se mantiene, nada alcanza».

La UOM firmó días atrás una mejora salarial del 45% en tramos con posibilidad de revisión antes de fin de año. El acuerdo llevó varias semanas de negociación por diferencias en cantidad de cuotas, porcentajes y fechas a pagar.

«¡Para llegar el 45% tuvimos unas peleas con los empresarios! Hubo discusiones que llevan días, horas, buscándole la forma, pero después cuando firmé el salario a la tarde, a la noche la inflación…», lamentó Caló en Radio Con Vos.

Y más tarde, en Radio El Destape agregó: «Estábamos bastantes conformes. Cuando vimos la inflación, no lo podíamos creer. Creemos que podemos acompañar al Gobierno»

El titular de la UOM reflejó su preocupación por la suba de precios, sobre todo en los alimentos. “De un día para otro no te diste cuenta y de $5 una cosa ahora vale $10, me acosté a las 10 de la noche y me levanto a las 10 de la mañana, fue de noche y no hubo nada y aumentó. Algo está pasando», opinó.

Respecto de la crítica situación económica, Caló observó: “La mayoría no quiere que el país vaya adelante, siempre buscan una coma de más y siempre estamos en la grieta“, expresó Caló.

“Hay sentarnos con responsabilidad, seriedad, sin sacarnos ventaja, el empresario tiene que poner arriba de la mesa lo que tiene que poner y los dirigentes, y hacer un análisis de 50 productos más necesarios”, comentó el exlíder de la CGT.