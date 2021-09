Caló duro con el PRO: “No saben lo que es llorar porque les llegó un telegrama de despido”

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, disparó nuevamente frente a la insistencia de Juntos Por el Cambio de eliminar las indemnizaciones por despidos y aseguró que la propuesta de la oposición en este sentido “es una barbaridad”.

“No saben lo que es levantarse a las seis de la mañana para ir a trabajar, no saben lo que es llorar porque les llegó un telegrama de despido y encima no quieren cobrar indemnización”, alegó el referente metalúrgico en referencia a los autores de los proyectos de ley que presentaron diversos legisladores.

Es que en la jornada de ayer, el senador radical Martín Lousteau presentó un nuevo proyecto para eliminar las indemnizaciones por despido con el objetivo de reemplazarlas por un “fondo de cese laboral”. El funcionario asegura que la propuesta permitiría “aliviar a los empleadores sin descuidar a los trabajadores”.

Sin embargo, todo el arco sindical y el propio oficialismo volvieron a salir al cruce y advirtieron en reiteradas oportunidades que se trata de una iniciativa que va hacia la quita de derechos de los trabajadores.

Al respecto, el metalúrgico dejó en claro que “no van a lograr eliminar las indemnizaciones porque el movimiento obrero se va a oponer y en la calle si es necesario”, al tiempo que agregó: “Estamos en presencia de una decisión antiobrera”.

“A nosotros no nos alcanza la plata para llegar a fin de mes y encima pretenden que paguemos nuestro propio despido. Es una vergüenza lo que hicieron”, detalló en diálogo con Radio Cooperativa.

Cabe recordar que la semana pasada una decena de legisladores nacionales encabezados por Héctor Stefani presentó un proyecto de ley en la Legislatura con el objetivo de “eliminar las indemnizaciones por despidos y reemplazarlas por un Seguro de Garantía de Indemnización (SGI)”.

Antonio Caló pidió debatir con todos los diputados que presentaron el proyecto y remarcó que “la Ley de Contratos de Trabajo vigente no genera despidos, pero tampoco contrataciones”.

En paralelo, aprovechó para recordar que durante el gobierno de Mauricio Macri el empleo metalúrgico perdió más de 60.000 fuentes de trabajo y desde noviembre pasado hasta la fecha el sector logró recuperar 20.000.

Por último, el referente sindical se refirió a los resultados de las PASO y ratificó que “la gente está enojada” y pidió “revisar el porqué”.