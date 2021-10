Caló: «Hay reactivación económica y con eso vamos a revertir los resultados electorales» – Télam

El gremio de los metalrgicos contaba con «250 mil afiliados», luego «vino Macri y quedaron 180 mil», grafic Cal.

El secretario general de la Unin Obrera Metalrgica (UOM), Antonio Cal, confi en que, gracias a la «reactivacin econmica», el oficialismo podr «revertir» en las elecciones legislativas del 14 de noviembre los resultados obtenidos en las PASO.

«Es muy difcil hacer campaa poltica cuando la gente estuvo encerrada un ao y medio. La gente no sala a la calle, no tena contacto. Creo que ahora que se comenz a salir y ve la movilidad que se est produciendo. Hay reactivacin econmica y con eso vamos a revertir esos resultados electorales«, analiz el dirigente sindical en una entrevista que publica este domingo Pgina/12.

En ese marco, seal que en 2015 cuanto Cristina Fernndez de Kirchner dej la Presidencia, el gremio de los metalrgicos contaba con «250 mil afiliados», luego «vino Macri y quedaron 180 mil» y «ahora con Alberto Fernndez somos 210 mil afiliados. Esa es la historia de la UOM y muestra cmo le fue al pas».

«Los medios dicen hoy que en el pas hay un 40 por ciento de pobreza. Lo que no dicen es que eso nos dej Macri, no es que los provoc el gobierno de Alberto. Todo lo contrario. Alberto hizo todo para contenerlos y evitar, an con pandemia, que creciera. Eso es muy diferente porque Mauricio Macri, con plena actividad, produjo un 40 por ciento de pobreza», continu Cal.

Sobre las primarias, el lder de la UOM admiti que «los dirigentes sindicales no hicimos campaa para las PASO» y de cara a las legislativas cont que les dijo a sus delegados: «`Muchachos, si la oposicin recin gan un partido amistoso, porque eso son las PASO, y ya presentaron proyectos para sacar la indemnizacin, se imaginan lo que harn si ganan? lo que nos espera`«.

Sobre el proceso de unidad dentro de la CGT, Cal dijo que «si bien no s habl, creo que va a continuar el formato de triunvirato porque de esa forma se puede contener a todos los sectores sindicales».

«Lo que pretendemos es que estn todos los sectores representados», remarc, no obstante aclar: «Claro, para eso y para conseguir la unidad hay que dejar de lado algunas diferencias».

En ese sentido, grafic: «Esto es como un matrimonio, puede haber una pelea pero despus hay que seguir remando juntos».

«Entre los dirigentes gremiales hay matices pero se tiene que aprender a convivir. El pas y la gente lo necesita. Nos piden que nos juntemos, que hagamos la unidad. Entonces tenemos que hacer todos los sacrificios necesarios para estar juntos», agreg.