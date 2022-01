Caló: «Podés sacar un 70% de aumento pero la plata no alcanza porque la inflación se la come»

El secretario general de la UOM, Antonio Caló, cuestionó las políticas de precios y salarios del gobierno nacional y aseguró que los aumentos de sueldos «nunca alcanzan» porque «se lo come» la inflación.

«Podés sacar 60 o 70 (por ciento de aumento) pero la plata no alcanza nunca porque la inflación se la come. Acá si no se corrige el desfasaje que hay entre inflación, precios y salarios, va a ser una carrera que no va a tener fin«, aseguró.

Caló, integrantes del nuevo consejo directivo de CGT, criticó el programa de Precios Cuidados y afirmó que «los únicos que están controlados son los salarios».

«Tenés que discutir salarios cada dos meses porque no te alcanza, los tenés que discutir con la patronal que es una discusión dura porque muchas empresas pymes no lo pueden pagar», describió en declaraciones a Radio Con Vos.

La UOM acordó en su paritaria un aumento anual del 50,2% y en el primer trimestre del año deberá discutir una nueva suba que dé cierre a la negociación.

«Nuestra paritaria termina en marzo y creo que vamos a terminar empatadas», pronosticó Caló, quien pidió «de una vez por todas, en Argentina, tomar el toro por las astas y corregirlo».

Por otro lado, Caló se refirió a las negociaciones que mantiene el Gobierno con el FMI y defendió al ministro de Economía Martín Guzmán.

«Lo apoyamos desde el primer día. Es uno de los mejores economistas que tuvo el país en los últimos años. Para pagarle al FMI hay que producir y exportar. Guzmán lo está llevando por buen camino y la CGT lo está apoyando», indicó el sindicalista.

«Tiene que haber acuerdo con el Fondo. El FMI tiene que entender que le prestó plata a un gobierno para hacer política y le salió mal. Ahora hay que devolverlo, pero el Fondo se tiene que dar cuenta de que equivocó cuando prestó la plata. Ahora ayudame a que te pueda pagar», sostuvo Caló.