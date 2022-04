Caló quedaría afuera del manejo de la secretaría de Interior de la CGT

En las normalizaciones que viene realizando la secretaría del Interior de la CGT se otea un mismo escenario federal: tanto en San Juan, como Formosa, Trelew, Catamarca, Merlo, Moreno y Marcos Paz se acercaron a sacarse a la la foto de asunción los gobernadores, vicegobernadores, ministros, diputados nacionales e intendentes de los distintos distritos; es decir toda la crema del poder y la política.

Semejante plato no se lo quisiera perder nadie, menos Abel Furlán, el nuevo titular de la UOM. «El cargo es del gremio», dicen desde el sindicato metalúrgico ante la consulta de Mundo Gremial respecto a si Antonio Caló seguirá como el dirigente a cargo de la secretaría de Interior de la CGT. La respuesta es un claro mensaje de que el ex secretario general del mayor gremio industrial quedará fuera de esa función; lo que le permitirá abocarse solamente a su seccional porteña luego de que así lo avalaran las urnas.

Es cierto que el trabajo de campo participando de las roscas que conllevan estas tareas y que buscan la «unidad» como criterio de normalización lo lleva adelante Horacio Otero que es, justamente, de la UOM y a quien Furlán ratificó en el cargo. Códigos y principios con estas palabras acompañó Otero su foto con Furlán: «Hoy me reuní con el Compañero Secretario General de la UOMRA, Abel Furlán, quien me manifestó la decisión de ratificar mi trabajo desde la Coordinación Nacional de la CGT RA. Como siempre, mi más sincero reconocimiento para quien tanto me enseñó, Antonio Caló, gracias».

Haciendo un repaso de la agenda normalizadora se viene para el 2 de mayo el primer Plenario para tratar de ungir a las nuevas autoridades de Córdoba: hace 15 años que está sin sus titulares ratificados por asamblea. Al día siguiente el GPS ubicará al delegado normalizador Otero en La Matanza: es decir pareciera que todo quedó allanado para que haya unidad; aunque su actual secretario general Ernesto Ludueña ya no reelegiría. También supo este medio que de no alcanzarse la unidad plena se puede repetir un esquema que ya se produjo en la regional Merlo, Moreno y Marcos Paz: que 10 gremios queden afuera del armado. «Si no tenés espalda para conducir no podés pedirlo, o te sumás o quedás afuera», cuentan quienes estuvieron en la rosca.

Hablando de rosca la que viene complicada son las regionales Norte y Sur de Santa Cruz: se hará una primera incursión durante la segunda semana de mayo para tantear el escenario que pinta bravo. En la regional norte capitanea el patagónico y peronista Claudio Vidal, de petroleros y quien se abrió de la Federación Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustible que comandaba el fallecido Alberto Roberti. Es decir tutela un gremio no confederado y por lo tanto no puede reelegirse cuando se normalice. Por lo que recogió Mundo Gremial cedería su lugar.

Idéntica situación ocurre en la seccional Sur, cuyo secretario general es Julio Gutiérrez, de UPSRA y afín al kirchnerismo. De acuerdo a lo que compiló este medio Gutiérrez, que fue quien le presentó batalla a Ángel García por el control del gremio a nivel nacional, no quiere abandonar el cargo. El tema es que hace unos años, Gutiérrez fue enjuiciado por desvío de fondos que debían ir a la Federación y fue expulsado ante la sentencia desfavorable por lo que tampoco puede seguir manejando la regional Sur por lo que no está confederado. En este caso, los que se perfilan para sucederlo podrían venir de los siguientes sindicatos: camioneros, bancarios o de la UOM.