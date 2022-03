Caló reanuda la paritaria de la UOM: va por aumento del 40% con revisión

El secretario general de la UOM, Antonio Caló, podría cerrar este jueves el acuerdo paritario 2022 para el sector metalúrgico en las negociaciones que lleva adelante con las cámaras empresarias.

El gremio solicitó un incremento salarial del 40% con una instancia de revisión, acoplándose a la pauta dispuesta por el gobierno nacional para las conversaciones colectivas del presente año.

Fuentes de la actividad afirmaron a BAE Negocios que la negociación se encuentra avanzada y que podría concretarse un acuerdo durante la jornada de hoy.

El pedido de Caló va en línea con la estimación del ministerio de Trabajo. El sindicalista buscará cerrar un aumento salarial del 40% en tres tramos y con una revisión en octubre.

El porcentaje no sería tema de discusión. Las diferencias estarían puestas en la cantidad de tramos y el mes de aplicación de la revisión, según señalaron a BAE.

Las cuotas solicitadas por la UOM se aplicarían en abril (20%), en julio (10%) y en octubre (10% y revisión). Los empresarios buscarán sumar más tramos y estirar la revisión hasta diciembre.

En las últimas semanas, Caló -que acompañó y respaldó el discurso de Alberto Fernández en el Congreso- fue muy duro con el aumento de la inflación y pidió soluciones urgentes.

El dirigente recordó que en la paritaria anterior logró un aumento superior al 50%, pero advirtió: «Podes sacar 60%, pero la plata no alcanza nunca. Si no se corrige la inflación no va a arreglarse nunca».