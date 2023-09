Calviño se acerca a la presidencia del BEI tras haber perdido España la carrera por el MUS

¿Será Nadia Calviño la próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones? Todas las pistas hacen pensar que sí, aunque en el marco de la UE casi nunca haya nada seguro. El asunto de los cargos es como una partida de ajedrez, y los movimientos de piezas acercan por ahora a la vicepresidenta en funciones al organismo con sede en Luxemburgo para un cargo que asumiría el 1 de enero de 2024. Calviño compite, en la carrera final, con la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, y parte como favorita frente a ella -pese a que hay más opciones, como el exministro italiano de Finanzas, Daniele Franco-, tal como contó 20minutos hace algunas semanas.

Este fin de semana los ministros de Economía de la Unión se reúnen en Santiago de Compostela en un Consejo bajo la presidencia española que parece decisivo para la elección de Calviño, aunque esta podría demorarse hasta octubre si no se resuelven las reticencias que aún muestran algunos Estados miembros. Por ejemplo, a Alemania le preocupan las dinámicas nacionales, con un Gobierno en funciones, incluso pese a la buena sintonía que tiene la vicepresidenta con el titular económico germano, Christian Lindner. En el caso de Francia, el foco está en las inversiones que se puedan dar desde el BEI a la energía nuclear, algo de lo que España se desmarca… pero no tiene por qué hacerlo la UE en su conjunto.

Con todo, hay un elemento que juega bastante a favor de Nadia Calviño en su pretensión de volver a la esfera europea (ya fue directora general de Presupuestos de la Comisión Europea antes de asumir el cargo de ministra): el BCE ha nominado a Claudia Buch para presidir el Mecanismo Único de Supervisión frente a Margarita Delgado, y aunque este proceso no ha terminado, el descarte casi cerrado de Delgado deja todas las puertas abiertas a la número dos del Ejecutivo, pues España no coparía dos posiciones de índole muy parecida.

Las fuentes consultadas por 20minutos dibujan un mapa optimista para las aspiraciones de Calviño. «Ahora mismo está en muy buena posición», comentan, sobre todo porque ya ha obtenido el ‘sí’ de algunos Estados miembros, como es el caso de Portugal, y además porque está «promocionando su candidatura más que otros». Estos años, terminan las fuentes, Calviño ha adquirido «experiencia en Gobierno nacional» que era «lo que le faltaba para pasar a un cargo de este tipo».

En ese escenario, algunos de los demás países han dado alguna pista y precisamente París reconoce las competencias de la dirigente española. «Creo firmemente que tiene todas las habilidades necesarias, pero tenemos que hablar entre todos los ministros para tomar una decisión final», avisó el titular galo de Finanzas, Bruno Le Maire. Pide, eso sí, «no forzar el proceso» y asegura que su Ejecutivo anunciará su apoyo -a quien sea- «cuando llegue el momento adecuado».

La propia Calviño prefiere ser cauta, y no considera que la reunión en Galicia sea decisiva para la elección al BEI. «Personalmente, yo no voy a abordar esta cuestión porque no me parece que sería adecuado. No me parecería adecuado teniendo en cuenta que presido estas reuniones del Ecofin informal y que nos encontramos en España y no solo en España, sino en mi tierra, en Galicia, aquí en Santiago de Compostela», sostuvo. Pero por ejemplo su colega belga Vincent Van Peteghem sí quiere poner el tema sobre la mesa porque, asegura, «cuanto antes se elija un candidato, mejor».

Si Calviño va al BEI también se puede dar una lectura negativa: que España se quede fuera del reparto de altos cargos de la UE tras las elecciones europeas del próximo mes de junio. Ahora mismo España ostenta el puesto de Alto Representante, en manos de Josep Borrell, y podría estar en buena posición, quién sabe, para tener bien una vicepresidencia fuerte en la próxima Comisión u otro cargo como la presidencia del Consejo Europeo, dependiendo siempre de los equilibrios entre las diferentes familias políticas. Al mismo tiempo se reducen las opciones, si Calviño acaba en Luxemburgo, de que la Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales tenga Madrid como sede -aunque España ya cuenta con varias agencias de la Unión y eso también juega en su contra-.

El Banco Europeo de Inversiones se creó en el año 1958 y concede financiación para proyectos que contribuyan a lograr los objetivos de la UE, tanto dentro como fuera de ella. Sus objetivos, además, son impulsar el potencial de crecimiento y empleo de Europa, apoyar las medidas para mitigar el cambio climático y fomentar las políticas de la UE en otros países. Asimismo, se financia en los mercados de capital y concede préstamos en condiciones favorables para proyectos que contribuyan a los objetivos de la Unión Europea. Cerca del 90% de los créditos se conceden en la UE pero ni un euro procede del presupuesto comunitario.