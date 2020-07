Camaño señaló a Macri como «un populista de derecha» y dijo que solo generó «endeudamiento»» – NCN

La diputada nacional de Consenso Federal, Graciela Camaño, calificó al expresidente Mauricio Macri como «un populista de derecha que no generó trabajo, no generó oportunidades, no generó salud y sí generó endeudamiento».. Además, dijo que durante la gestión de Cambiemos espiaron a sus asesores del despacho.

La diputada, ahora alejada de la conducción de un bloque parlamentario, indicó que Macri hizo «populismo» durante su gestión porque tuvo como «rehenes a los ciudadanos».

«No generó trabajo, no generó oportunidades, no generó salud y sí generó endeudamiento. Recibió el país en un muy mal estado, pero el Gobierno lo recibió con la oportunidad de haber tenido una predecesora que no se había endeudado», dijo la bonaerense en declaraciones radiales.

Consultada por la causa de espionaje, Camañó remarcó que lo sorprendente en su caso «es que espiaron los correos electrónicos de mi secretaria y a mi jefe de asesores. No puedo decir que eso haya sido responsabilidad de Macri, pero los servicios de inteligencia dependen del Poder Ejecutivo. Esto lo debe dilucidar la investigación judicial», afirmó.

Al respecto, agregó: «Tenemos que tratar de establecer cuál era el patrón del espionaje en esta causa. Para mí, es despreciable la actitud de recabar información de esta manera. No me entra en la cabeza. La persona que hace esto es despreciable. Siento más rechazo desde el punto de vista humano, que desde el punto de vista jurídico. Son conductas con las que hay que terminar», enfatizó.